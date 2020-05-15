Die wichtigsten Tipps für Google Formulare

Elektronische Formulare sind praktisch: Die eingegebenen Daten können sofort weiterverarbeitet werden. Besonders einfach geht das mit Google Forms. Damit können Sie Formulare erstellen, mit denen Sie zum Beispiel Anmeldungen registrieren, Umfragen zu einem beliebigen Thema machen oder sogar ein Quiz anbieten. Die Möglichkeiten sind umfangreich. Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt von der ersten Frage bis zur Auswertung einer Umfrage.

Die ersten Schritte

Geben Sie in die Adresszeile des Webbrowsers forms.google.com ein. Sie werden nun aufgefordert, sich mit Ihrem Google-Konto anzumelden (falls Sie nicht bereits angemeldet sind). Ein Google-Konto besitzen Sie, wenn Sie ein Login für einen der vielen Google-Dienste haben, zum Beispiel Gmail oder YouTube. Fall Sie noch keinen Google-Dienst nutzen, müssen Sie sich registrieren, um Forms verwenden zu können.

Sobald Sie eingeloggt sind, sehen Sie oben rechts entweder Ihr Profilbild oder den ersten Buchstaben Ihres Vornamens, Bild 1 A. Sie können nun entweder auf Leer B klicken, um ein Formular von Grund auf zu erstellen, oder auf eine der Vorlagen C. Hier sehen Sie entweder eine Auswahl von Vorlagen oder – sofern Sie bereits mit Forms gearbeitet haben – die zuletzt von Ihnen verwendeten Vorlagen.

Mehr Vorlagen zur Auswahl gibt es, wenn Sie auf Vorlagengalerie D klicken. Falls Sie bereits früher mit Forms gearbeitet haben, werden die von Ihnen erstellten Formulare unter Zuletzt verwendete Formulare E angezeigt.

Wenn Sie ein Formular öffnen, passen Sie zuerst den Titel an: Klicken Sie dazu ins Titelfeld, Bild 2 A, und schreiben Sie Ihren Titel hinein. Sie werden das Formular künftig unter dieser Bezeichnung finden. Gleich darunter können Sie in der gleichen Art eine kurze Beschreibung erfassen, die ein paar Erklärungen zum Formular enthalten kann B.