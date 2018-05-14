Wie ändere ich den Namen meines Computers?

Beim Kauf oder nach einer Neuinstallation erhalten Computer nicht sehr aussagekräftige Namen. Sie können den Namen des PCs bei einer Installation wohl angeben bzw. gleich ändern, aber viele übernehmen zunächst das, was Ihnen Windows oder der Computerhersteller standardmässig vorschlägt.

Wichtig: Es geht hier nicht um Ihren Benutzernamen, sondern um den Namen Ihres PCs oder Notebooks. Ihn sehen Sie von anderen Computern desselben Netzwerks aus (in der Netzwerkumgebung) oder oft auch in der Routerkonfiguration. Manchmal ist es eine undefinierbare Zeichenkombination, manchmal ist es etwas zu Allgemeines («Windows-PC») und manchmal ist der PC-Name auch am Produktnamen des Herstellers (z.B. «ThinkPad») angelehnt. Letzteres macht es bereits schwierig, falls Sie mehr als ein Gerät des gleichen Typs in Betrieb haben.

Was ist ein guter Computername?

Es gibt ein paar einfache Regeln, die ein guter Computername einhalten muss:

maximal 15 Zeichen lang

am besten nur aus Grossbuchstaben; darf aber Ziffern und den Bindestrich enthalten

aussagekräftig

darf pro Netzwerk nur einmal vorkommen

Sie könnten unter Windows schon einen langen Namen mit Kleinbuchstaben eingeben. Windows macht daraus dann aber trotzdem einen gültigen Netbios-Namen für die Netzwerkumgebung. Will heissen: Es kürzt ihn auf 15 Zeichen und wandelt alle Kleinbuchstaben in Grossbuchstaben um. Darum vergeben Sie den Namen am besten gleich von Anfang an so, wie es netzwerkkonform ist. Es darf derselbe PC-Name im Netzwerk auch nicht ein zweites Mal vorkommen.

So gehts