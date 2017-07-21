Wie kann ich eine Excel-Tabelle als Bild speichern?

Dann tuts vielleicht die Screenshot-Lösung: Schalten Sie im Reiter Ansicht gegebenenfalls die Gitternetzlinien aus. Ziehen Sie das Fenster gross genug oder schalten Sie es ins Vollbild. Zoomen Sie die Tabelle jetzt so gross, dass sie mit allen benötigten Informationen gerade noch Platz im Fenster hat. So werden bei kleineren Tabellen Schriften grösser skaliert, was für die Nutzung in höheren Auflösungen mehr Bildpunkte zur Verfügung stellt. Soll jetzt exakt der angezeigte Tabellenbereich in ein Bild? Starten Sie das Windows-Snipping-Tool. Falls Sie keine Taskleisten- oder Startmenüverknüpfung davon haben, drücken Sie Start, tippen Sie snip ein und starten Sie das Snipping-Tool. Räumen Sie alle anderen Fenster aus dem Weg, sodass Sie die gesamte benötigte Tabelle auf dem Bildschirm haben. Wählen Sie im Snipping-Tool Neu/Rechteckiges Ausschneiden. Ziehen Sie ein Rechteck um den zu knipsenden Tabellenbereich. Im Snipping-Tool erscheint der geknipste Ausschnitt. Klicken Sie aufs Disketten-Symbol und speichern Sie die Datei am gewünschten Ort im gewünschten Format.

Notiz: Es gäbe übrigens auch ein Excel-internes Kamera-Tool, das man in die Schnellzugriffsleiste stecken könnte. Es macht aber auch nicht viel mehr als einen Screenshot. Mit dem Snipping-Tool sind Sie flexibler.