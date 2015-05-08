Wie komme ich an Tastatur-Tastensymbole?

Lösung: Nichts leichter als das! Sie kennen bestimmt die Symbolschriftarten wie zum Beispiel «Wingdings», mittels derer Sie in den Windows-Programmen Symbole für den Büroalltag einfügen können, zum Beispiel ein Telefonsymbol, eine Schere oder einen Briefumschlag. Nach demselben Konzept funktionieren auch andere Symbolschriftarten. Anstelle der Buchstaben erscheinen dann einfach die in der Schriftart enthaltenen Symbole. Solche Symbolfonts gibts auch für die Tastatur-Tasten.

Sie finden bei www.theostern.de/Taste.html zum Beispiel eine mit deutschsprachigen Bezeichnungen. Und bei font-zone.com finden Sie einen Font namens «Keycaps regular», der Spezialtasten in Englisch anschreibt, wie es auf Schweizer Tastaturen üblich ist, also z.B. «Ctrl» und «Delete» anstelle von «Strg» und «Lösch».

Auch fontspace.com hat unter dem Stichwort Keyboard ein paar zu bieten.