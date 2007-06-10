Tipps & Tricks
Wieso aktualisieren meine Etiketten nicht automatisch?
Nein, eigentlich sollte dies natürlich nicht der Fall sein. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, wieso das passieren könnte. Die erste Möglichkeit ist diejenige, wenn Sie die Excel-Datenquelle nach der Aenderung nicht gespeichert haben.
Haben Sie jedoch die Datenquelle gespeichert aber das Word-Hauptdokument offen gehalten, dann erfolgt eine Aktualisierung auch erst dann, wenn Sie etwas am Hauptdokument ändern. Zum Beispiel wenn Sie den Seriendruck ausführen oder auch nur den Inhalt der Seriendruck-Felder kurz aus- und gleich wieder einschalten.
Als letzte aber eher unwahrscheinliche Möglicheit wäre noch zu erwähnen, dass Sie versehentlich das ausgeführte Seriendruck-Dokument als Hauptdokument gespeichert haben, dass also das Hauptdokument gar keine Felder mehr enthält. Sie können dies mit der Tastenkombination ALT+F9 überprüfen, die dann korrekterweise die Feldfunktionen anzeigen müsste. Zum Ausblenden verwenden Sie wieder dieselbe Tastenkombination.
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