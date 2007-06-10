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PCtipp Redaktion
10. Jun 2007
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Wieso aktualisieren meine Etiketten nicht automatisch?

Habe meine Etiketten (Datenquelle aus Excel) als Word-Dokument abgespeichert. Wenn ich nun in der Excel-Datei eine Änderung vornehme und dann das Word-Dokument wieder öffne, werden meine Etiketten nicht mit der Änderung aktualisiert. Geht das nicht? Muss ich jedes Mal wieder ein neues Word-Serienbrief-Etikettenblatt erstellen.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Nein, eigentlich sollte dies natürlich nicht der Fall sein. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, wieso das passieren könnte. Die erste Möglichkeit ist diejenige, wenn Sie die Excel-Datenquelle nach der Aenderung nicht gespeichert haben.

Haben Sie jedoch die Datenquelle gespeichert aber das Word-Hauptdokument offen gehalten, dann erfolgt eine Aktualisierung auch erst dann, wenn Sie etwas am Hauptdokument ändern. Zum Beispiel wenn Sie den Seriendruck ausführen oder auch nur den Inhalt der Seriendruck-Felder kurz aus- und gleich wieder einschalten.

Als letzte aber eher unwahrscheinliche Möglicheit wäre noch zu erwähnen, dass Sie versehentlich das ausgeführte Seriendruck-Dokument als Hauptdokument gespeichert haben, dass also das Hauptdokument gar keine Felder mehr enthält. Sie können dies mit der Tastenkombination ALT+F9 überprüfen, die dann korrekterweise die Feldfunktionen anzeigen müsste. Zum Ausblenden verwenden Sie wieder dieselbe Tastenkombination.

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