Wieso ist Chrome «von Ihrer Organisation verwaltet»?

Bei tatsächlich von Unternehmen oder Schulen verwalteten Notebooks werden nur wenige Nutzer diesen Zusatz im Chrome-Menü hinterfragen: «Von Ihrer Organisation verwaltet». Aber wenn es sich um Ihren eigenen Computer handelt oder Sie diesen weitgehend selbst konfigurieren und verwalten, dann steht dieser Zusatz etwas quer in der Landschaft.

Chrome zeigt diesen Menühinweis an, wenn es in den Geräte-Richtlinien einen Eintrag zu Google Chrome findet. Welcher das sein könnte, finden Sie zunächst heraus, indem Sie in Chrome in die Adresszeile chrome://policy/ tippen und Enter drücken. Wenn hier eine Policy (Richtlinie) erscheint, zeigt Chrome den entsprechenden Vermerk an. Im vorliegenden Fall ist es eine Richtlinie namens «EnabledPlugins».