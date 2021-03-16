Wieso (nur) manche USB-Ports bei ausgeschaltetem PC Strom liefern

Eine Maus, Tastatur oder USB-Harddisk an einem powered Anschluss zu benutzen ist eigentlich Verschwendung. So blockieren Sie den powered Anschluss mit einem Gerät, welches dies gar nicht braucht. Vielmehr zeigt sich dabei oft das Phänomen, dass ein LED etwa an der Harddisk nutzlos weiterleuchtet, wenn der PC heruntergefahren ist. Da wird ein wenig Strom verschwendet (wenn auch nicht viel).

Sinnvoll kann es aber sein, das Smartphone an diesem Anschluss aufzuladen. Ist der PC oder das Notebook heruntergefahren, wird das Handy weitergeladen. Das kann aber auch ins Auge gehen. So ist einem Bekannten der Autorin Folgendes einmal passiert: Er liess auf Reisen das Smartphone am Notebook eingestöpselt und packte die Geräte zusammen in den Rucksack. Am nächsten Morgen freute er sich zwar über den gut gefüllten Smartphone-Akku, während er sich aber über den leeren Akku des Notebooks eher ärgerte.

Das Powered-Verhalten ist einstellbar

Die gute Nachricht ist, dass die meisten Notebooks und PCs eine Einstellungsoption für den Powered-USB-Anschluss haben. Hierfür müssen Sie aber in die BIOS- bzw. UEFI-Einstellungen des PCs abtauchen. Wir zeigen es am Beispiel eines Thinkpad-Notebooks und eines Acer-Desktops mit Windows 10, es dürfte aber auf anderen Geräten ähnlich funktionieren.

Speichern Sie Ihre Dokumente, schliessen Sie Ihre Anwendungen. Öffnen Sie Start/Einstellungen/Update und Sicherheit/Wiederherstellung. Unter Erweiterter Start klicken Sie auf Jetzt neu starten. Es erscheint ein blauer Bildschirm. Wählen Sie unterhalb von «Option auswählen» den Punkt Problembehandlung - PC zurücksetzen oder erweiterte Optionen anzeigen. Als nächstes klicken Sie auf Erweiterte Optionen. Unter diesen wählen Sie UEFI-Firmwareeinstellung. Damit startet der Computer neu und Sie landen in den herstellereigenen BIOS- bzw. UEFI-Einstellungen.