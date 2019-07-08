Wieso will Thunderbird dauernd «Ordner komprimieren»?

Was soll die Komprimierung?

Die von Thunderbird angebotene Komprimierung hat nichts mit jener Art von Komprimierung zu tun, die Sie vielleicht vom Umgang mit .zip-Dateien her kennen. Es hat vielmehr mit wichtigen regelmässigen Wartungsarbeiten zu tun. Bei Thunderbird wird für die Maildatenbanken derzeit noch das Mbox-Format verwendet. Dieses sieht für jeden Mailordner eine Datei im Textformat vor, in der sich alle Mails dieses Ordners befinden. Wenn eine neue Mail eintrifft, schreibt Thunderbird diese einfach mitsamt E-Mail-Header und einigen Statusinfos zusammen in die Mbox-Datei.

Wenn eine Mail gelöscht wird, löscht Thunderbird die Mail nicht sofort. Sie versieht die Mail innerhalb der Mbox-Datei einfach mit dem Status «Gelöscht». Darum kann man theoretisch Mails wiederherstellen, auch wenn man den Papierkorb geleert hat. Hier ein älteres Beispiel anhand eines POP3-Mailkontos: Thunderbird: gelöschte Mail wiederherstellen.

Die Komprimierung tut nichts anderes, als die in der Mbox-Datei als gelöscht markierten Mails tatsächlich zu löschen. Damit will Thunderbird verhindern, dass die Mbox-Dateien zu gross werden und zu Fehlermeldungen führen.

Das sind Ihre Möglichkeiten

Theoretisch liesse sich das Komprimieren abschalten. Aber das sollten Sie auf gar keinen Fall tun! Falls die Meldung zur Ordner-Komprimierung Sie stört, können Sie entweder dafür sorgen, dass sie etwas seltener erscheint – oder Sie knipsen bloss die Meldung aus, aber nicht das Komprimieren!

Die Meldung erscheint standardmässig immer dann, wenn durchs Komprimieren 20 Megabyte Speicherplatz frei würde. Sie können diese Zahl erhöhen, dann erscheint die Meldung seltener – aber die Komprimierung wird dann jeweils etwas länger dauern. Gehen Sie in Thunderbird hierfür übers Hamburger-Menü oben rechts (das Icon mit den drei Querstrichen) zu Einstellungen. Gehen Sie ganz hinten zum Reiter Erweitert und darin zu Netzwerk & Speicherplatz.

Lassen Sie Alle Ordner komprimieren, wenn dies insgesamt mehr Platz spart als X MB aktiviert, ändern Sie die Anzahl Megabyte aber z.B. von 20 MB auf 50 MB.