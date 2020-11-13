Win10: Aktivitätsverlauf oder Windows-Update «von Ihrer Organisation verwaltet»

Sie öffnen in Windows 10 via Start die Einstellungen und besuchen den Bereich Update und Sicherheit/Windows Update oder Datenschutz/Aktivitätsverlauf. Dort heisst es aber «Einige Einstellungen werden von Ihrer Organisation verwaltet».

Lösung: Meistens werden diese Meldungen von Gruppenrichtlinien oder Registry-Einträgen erzeugt, die entweder von einer Software oder Ihnen selbst so gesetzt wurden. Auf Systemen mit Windows 10 Professional (oder Enterprise) gibt es den Gruppenrichtlinien-Editor, den Sie mit Windowstaste+R und Eintippen von gpedit.msc starten können. Auf Geräten mit Home-Versionen müssen Sie zum Registry-Editor greifen.

Falls der Hinweis betreffs «von Ihrer Organisation verwaltet» auf Ihrem PC in den erwähnten Einstellungsbereichen für Windows-Update oder Aktivitätsverlauf erscheint, sollten die folgenden Tipps helfen.

Für den Aktivitätsverlauf

Starten Sie wie oben erwähnt den Gruppenrichtlinien-Editor. Navigieren Sie darin zu Computerkonfiguration/Administrative Vorlagen/System/Betriebssystemrichtlinien.

Es sind die folgenden Einträge: