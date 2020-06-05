Win10: Backup meckert, weil Ordner «Camera Roll» fehlt. Holen Sie ihn zurück.

Aber eigentlich ist dies der Ordner, in dem standardmässig Ihre Fotos landen, wenn Sie etwa Ihr Handy oder eine Kamera anschliessen und die Bilder importieren.

Camera Roll ist standardmässig ein Unterordner von Pictures. Auf deutschsprachigen Windows-PCs heissen die Ordner zwar unter der Haube auch so, erscheinen aber im Datei-Explorer mit deutschen Bezeichnungen. Der «Pictures»-Ordner heisst «Bilder», der «Camera Roll»-Ordner heisst «Eigene Aufnahmen».

Normalerweise liegen diese Ordner hier:

C:\Users\IhrName\Pictures\Camera Roll

bzw. auf deutschsprachigen Systemen hier:

C:\Benutzer\IhrName\Bilder\Eigene Aufnahmen

Navigieren Sie im Datei-Explorer zu Ihrem Bilder-Ordner. Hier dürfte nun der Unterordner Camera Roll bzw. Eigene Aufnahmen bei Ihnen derzeit fehlen. Hoffentlich haben Sie die Bilder mal gesichert, denn die bekommen Sie damit nicht zurück. Aber Sie erhalten mit dem folgenden Vorgehen wieder einen voll funktionsfähigen Order für Ihre Bild-Importe.

Ordner Camera Roll/Eigene Aufnahmen wiederherstellen

Klicken Sie mit rechts auf eine freie Stelle im Ordner und wählen Sie Neu/Ordner. Nennen Sie den Ordner Camera Roll.

Klicken Sie den Ordner mit rechts an und gehen Sie via In Bibliothek aufnehmen zu Eigene Aufnahmen.