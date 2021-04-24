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Gaby Salvisberg
24. Apr 2021
Lesedauer 3 Min.

Oft nur eine Einstellungssache

Win10: «Blickpunkt-Bilder» für den Sperrbildschirm bleibt nicht gespeichert

Sie versuchen via Einstellungen/Personalisierung/Sperrbildschirm die Blickpunkt-Bilder zu aktivieren. Aber die Einstellung bleibt nicht gespeichert und die Bilder wechseln nicht. Was ist da los?
© (Quelle: PCtipp.ch)

Die Blickpunkt-Bilder sind in Windows 10 ein hübsches Feature: Auf dem Sperrbildschirm werden damit abwechselnd verschiedene schöne Landschafts- oder Architekturbilder angezeigt. Die Funktion lässt sich normalerweise via Start/Einstellungen/Personalisierung/Sperrbildschirm mit der Wahl von Windows-Blickpunkt aktivieren.

Aber woran liegt es, wenn Sie dennoch keine wechselnden Bilder sehen? Besuchen Sie noch einmal Start/Einstellungen/Personalisierung/Sperrbildschirm. Hat Windows die Einstellung dort wieder automatisch auf Bild zurückgesetzt? Wenn ja, dürfte eine andere Einstellung die Blickpunkt-Funktion ausgehebelt haben. Windows warnt leider nicht, welche sonstigen aktivierten Funktionen unter einer bestimmten Einstellungsänderung leiden könnten.

Lösung: Kehren Sie in den Einstellungen durch Klick aufs Häuschen-Symbol oben links zur Startseite zurück. Von dort gehts weiter zu Datenschutz. Scrollen Sie in der linken Spalte zu Hintergrund-Apps und klicken Sie drauf. Die Ausführung von Hintergrund-Apps muss hierfür grundsätzlich aktiviert sein. Kippen Sie den obersten Hauptschalter auf Ein. Wenn Sie einzelne Apps nicht als Hintergrund-Apps zulassen wollen, knipsen Sie diese separat aus. Nur die App Einstellungen selbst (jene mit dem Zahnrad-Symbol) sollten Sie auf Ein lassen, denn auch diese wird für die Blickpunkt-Bilder benötigt.

Setzen Sie «Ausführung von Apps im Hintergrund zulassen» sowie die App «Einstellungen» auf «Ein»

 © Quelle: PCtipp.ch

Warum passiert es auf mehreren PCs?

Das dürfte daran liegen, dass Sie sich mit einem Microsoft-Konto einloggen und die Einstellungen über dieses Konto auf all Ihre Computer synchronisiert werden, auf denen Sie dasselbe Microsoft-Konto benutzen.

Falls obiges und der obligate PC-Neustart noch nicht zum Erfolg geführt hat, versuchen Sie es mit einer Reparatur der Blickpunkt-Funktion, wie in diesem Artikel gezeigt.

Wo auf Ihrer Festplatte Sie die Blickpunkt-Bilder finden, wie Sie diese herauskopieren und z.B. für Ihre persönliche Diaschau benutzen, lesen Sie hier. (PCtipp-Forum)

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