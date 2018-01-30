Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Simon Gröflin
30. Jan 2018
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows 10/8/7: Systemuhr auch in Sekunden anzeigen

Mit einem kleinen Bordmittel kann die Windows-Systemuhr auch die Sekunden anzeigen.

Legen Sie den Eintrag «ShowSecondsInSystemClock» an

© Quelle: PCtipp

Verschiedene Zusatzprogramme erlauben es, der Uhr in der Taskleiste auch eine Sekundenanzeige zu verpassen. Das geht unter Windows 7, 8 und 10 sogar über ein Bordmittel. Dazu ist ein neuer Eintrag in der Registry nötig und ein anschliessender Neustart des Explorer-Prozesses.

Suchen Sie im Windows-Startmenü nach regedit und öffnen Sie den Registry-Editor.

Navigieren Sie zu folgendem Pfad oder kopieren Sie diese Zeile unter Windows 10 ins obere Suchfeld hinein:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Legen Sie mit einem Rechtsklick einen neuen DWORD32-Wert mit Namen ShowSecondsInSystemClock an und setzen Sie diesen auf 1.

Legen Sie den Eintrag «ShowSecondsInSystemClock» an

 © Quelle: PCtipp

Starten Sie dann im Task-Manager (Ctrl+Shift+Esc) den Windows-Explorer-Prozess über einen Rechtsklick neu.

Starten Sie im Task-Manager mit einem Rechtsklick den Windows-Explorer-Prozess neu

 © Quelle: PCtipp

Nun müsste Ihre Systemuhr auch die Sekundenzeit anzeigen.

Rückgängig machen: Falls Sie die Sekundenanzeige später doch nicht mehr brauchen, starten Sie wieder den Registry-Editor (Windowstaste+R drücken, regedit eintippen, Enter drücken). Navigieren Sie wieder hierhin:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Löschen Sie dort in der rechten Fensterhälfte den Eintrag ShowSecondsInSystemClock und starten Sie den Windows-Explorer wie oben beschrieben neu.

Kommentare

Windows Firmen Smartwatch Software Windows 10 Windows & PC Smartphone & Apps Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare