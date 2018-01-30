Windows 10/8/7: Systemuhr auch in Sekunden anzeigen

Verschiedene Zusatzprogramme erlauben es, der Uhr in der Taskleiste auch eine Sekundenanzeige zu verpassen. Das geht unter Windows 7, 8 und 10 sogar über ein Bordmittel. Dazu ist ein neuer Eintrag in der Registry nötig und ein anschliessender Neustart des Explorer-Prozesses.

Suchen Sie im Windows-Startmenü nach regedit und öffnen Sie den Registry-Editor.

Navigieren Sie zu folgendem Pfad oder kopieren Sie diese Zeile unter Windows 10 ins obere Suchfeld hinein:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Legen Sie mit einem Rechtsklick einen neuen DWORD32-Wert mit Namen ShowSecondsInSystemClock an und setzen Sie diesen auf 1.