Tipps & Tricks
Windows 10/8/7: Systemuhr auch in Sekunden anzeigen
Verschiedene Zusatzprogramme erlauben es, der Uhr in der Taskleiste auch eine Sekundenanzeige zu verpassen. Das geht unter Windows 7, 8 und 10 sogar über ein Bordmittel. Dazu ist ein neuer Eintrag in der Registry nötig und ein anschliessender Neustart des Explorer-Prozesses.
Suchen Sie im Windows-Startmenü nach regedit und öffnen Sie den Registry-Editor.
Navigieren Sie zu folgendem Pfad oder kopieren Sie diese Zeile unter Windows 10 ins obere Suchfeld hinein:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Legen Sie mit einem Rechtsklick einen neuen DWORD32-Wert mit Namen ShowSecondsInSystemClock an und setzen Sie diesen auf 1.
Starten Sie dann im Task-Manager (Ctrl+Shift+Esc) den Windows-Explorer-Prozess über einen Rechtsklick neu.
Nun müsste Ihre Systemuhr auch die Sekundenzeit anzeigen.
Rückgängig machen: Falls Sie die Sekundenanzeige später doch nicht mehr brauchen, starten Sie wieder den Registry-Editor (Windowstaste+R drücken, regedit eintippen, Enter drücken). Navigieren Sie wieder hierhin:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Löschen Sie dort in der rechten Fensterhälfte den Eintrag ShowSecondsInSystemClock und starten Sie den Windows-Explorer wie oben beschrieben neu.
Kommentare