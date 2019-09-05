Windows 10: Aktive Prozesse, obwohl Apps beendet

Haben Sie das zum Prozess gehörende Programm erst kürzlich geschlossen? Geben Sie Windows ein paar Minuten Zeit; vielleicht verschwindet der Prozess von alleine.

Sind es allerdings Prozesse von Programmen, die Sie nicht benutzen, gibt es viele Orte, an denen ein Autostart-Eintrag stecken könnte.

Möglichkeit 1: Task-Manager oder msconfig: In Windows 10 können Sie direkt im Task-Manager zum Reiter Autostart wechseln. Da erscheinen ein paar Einträge, die Sie deaktivieren könnten, sofern Sie diese nicht brauchen.

In Windows 7 geht das noch etwas anders: Drücken Sie Windowstaste+R, tippen msconfig ein und drücken Sie Enter. Im Reiter Systemstart sehen Sie einige Autostart-Einträge.

Im Autostart-Reiter im Windows-10-Task-Manager werden Sie aber beispielsweise Skype oder YourPhone.exe nicht finden.

Möglichkeit 2: Hintergrund-Apps: In Windows 10 gibt es jedoch eine weitere Stelle, an der Sie automatisch startende Apps finden, bzw. Apps, denen das Ausführen im Hintergrund erlaubt wird. Bei sehr vielen vorinstallierten Apps ist dies in Windows 10 standardmässig der Fall, obwohl es nicht nötig wäre. YourPhone.exe gehört zur «Your Phone»-App, auf deutschsprachigen Systemen «Ihr Smartphone». Die ist installiert und aktiv für Fälle, in denen Sie Ihr Smartphone mit dem Windows-10-PC oder dem entsprechenden Microsoft-Konto verbinden.

Wenn Ihnen Apps auffallen, denen Sie solche Hintergrundaktivitäten verbieten wollen, finden Sie hierzu Kippschalter unter Windowstaste+i bzw. Start/Einstellungen/Datenschutz/Hintergrund-Apps.