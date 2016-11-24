Windows 10: Aktives Fenster besser unterscheiden

Lösung: Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+i und klicken Sie im neuen Fenster auf Personalisierung. In der linken Spalte klicken Sie auf Farben. Im rechten Teil wählen Sie mit einem Klick eine Akzentfarbe aus. Falls Sie gegebenenfalls wechselnde Hintergrundbilder verwenden, kann sich die Aktivierung von «Automatisch eine Akzentfarbe aus meinem Hintergrund auswählen» empfehlen. Wenn Sie sich beim Hintergrund auf eine Volltonfarbe beschränken, lassen Sie die Option deaktiviert und wählen stattdessen in den Farbfeldern eine eigene, passende Farbe aus.

Darunter finden Sie einige Kippschalter. Einer davon heisst Farbe in der Titelleiste anzeigen. Schalten Sie diesen auf Ein, dann erstrahlt die Titelleiste des aktiven Fensters in der gewählten Farbe. Sie können bei dieser Gelegenheit auch noch wählen, ob das Startmenü, die Taskleiste und das Infocenter eine leichte Transparenz erhalten sollen und ob die gewählte Farbe auch im Startmenü auftauchen soll.