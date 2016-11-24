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Gaby Salvisberg
24. Nov 2016
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows 10: Aktives Fenster besser unterscheiden

Je nach Einstellung ist in Windows 10 das aktive Fenster nur schwer von den anderen Fenstern zu unterscheiden. Mit wenigen Klicks machen Sie diesen Unterschied deutlicher.

Vorher: Die farblose Titelleiste erschwert eine Unterscheidung des aktiven Fensters

© Quelle: PCtipp.ch

Windows 10 ist installiert, Sie haben mit vielen Einstellungen herumgespielt und sich die Maschine ungefähr nach Ihrem Geschmack eingerichtet. Irgendwann fällt Ihnen aber auf, dass es Ihnen relativ schwer fällt, das momentan aktive Programmfenster von den nicht aktiven zu unterscheiden. In früheren Windows-Versionen konnte man die Farben von so ziemlich allem selbst anpassen. Aber wie bekommt man in Windows 10 wenigstens eine deutlichere Unterscheidung des aktiven Fensters hin?

Vorher: Die farblose Titelleiste erschwert eine Unterscheidung des aktiven Fensters

 © Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+i und klicken Sie im neuen Fenster auf Personalisierung. In der linken Spalte klicken Sie auf Farben. Im rechten Teil wählen Sie mit einem Klick eine Akzentfarbe aus. Falls Sie gegebenenfalls wechselnde Hintergrundbilder verwenden, kann sich die Aktivierung von «Automatisch eine Akzentfarbe aus meinem Hintergrund auswählen» empfehlen. Wenn Sie sich beim Hintergrund auf eine Volltonfarbe beschränken, lassen Sie die Option deaktiviert und wählen stattdessen in den Farbfeldern eine eigene, passende Farbe aus.

Darunter finden Sie einige Kippschalter. Einer davon heisst Farbe in der Titelleiste anzeigen. Schalten Sie diesen auf Ein, dann erstrahlt die Titelleiste des aktiven Fensters in der gewählten Farbe. Sie können bei dieser Gelegenheit auch noch wählen, ob das Startmenü, die Taskleiste und das Infocenter eine leichte Transparenz erhalten sollen und ob die gewählte Farbe auch im Startmenü auftauchen soll. 

Farbe auswählen und Schalter kippen

 © Quelle: PCtipp.ch

Danach ist das aktive Fenster wieder sehr gut von den aktuell nicht aktiven Fenstern unterscheidbar. 

Nachher: Die Titelleiste macht deutlich, welches Fenster aktiv ist

 © Quelle: PCtipp.ch

Zusatztipp: Die Feineinstellungen zur perfekten Farbe finden Sie im Artikel «Windows 10: eigene Farben einstellen». (PCtipp-Forum)

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