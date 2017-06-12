Windows 10: Anwendung unter anderem Benutzerkonto ausführen

Sie sind mit Ihrem gewöhnlichen Benutzerkonto eingeloggt. Sie haben auf diesem PC aber vielleicht noch ein zweites Konto mit speziellen Einstellungen erstellt. Nun möchten Sie eine einzelne Anwendung (z.B. Excel) unter dem anderen Benutzerkonto starten. Wenn Sie aber mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol klicken, bietet Ihnen Windows nur an, es mit dem Administrator-Konto auszuführen. Das ist aber nicht das Konto, das Sie benutzen wollen. Wie wählen Sie denn ein anderes aus?

Lösung: Ganz einfach! Halten Sie während eines Rechtsklicks aufs Programm-Symbol einmal die Shift-Taste (Umschalt-Taste) gedrückt. Statt des üblichen Kontextmenüs mit den bekannten wenigen Befehlen (Öffnen, Als Administrator ausführen, Von Taskleiste lösen und Eigenschaften) erscheint jetzt ein viel ausführlicheres Menü. Darin finden Sie auch den Befehl Als anderer Benutzer ausführen. Ab sofort sind Sie nicht mehr auf den Admin-Account beschränkt.