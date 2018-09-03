Windows 10: App-Liste im Startmenü anpassen

In Windows 7 war es noch einfach, die Einträge im Startmenü anders zu ordnen. Dort liess sich unter Start/Alle Programme ein Eintrag schlicht per Maus schnappen und mittels Drag & Drop in einen anderen Ordner verfrachten. Unter Windows 10 ist das leider nicht mehr so einfach.

Nicht nur, dass Drag & Drop nicht mehr geht. Windows unterscheidet zwischen normalen Anwendungen, wie wir sie schon unter Windows 7 kannten, und so genannten «Universal Apps», also die Kachel-Apps aus dem Microsoft Store nach dem neuen Standard des «Modern UI»-Designs. Die herkömmlichen Apps lassen sich organisieren und umordnen, die Universal Apps hingegen nicht.

Klicken Sie unter Start in der Liste aller Apps mit der rechten Maustaste auf eine herkömmliche Anwendung. Im Kontextmenü finden Sie spätestens im Untermenü Mehr den Befehl Dateispeicherort öffnen. Beachten Sie eines: Sie können den Befehl nur über tatsächliche Anwendungs-Verknüpfungen aufrufen, im Bild haben wir z.B. mit rechts auf die Anwendung zum Intel-Grafikchip geklickt. Der Befehl erscheint hingegen nicht, wenn Sie einen der gelben Ordner im Startmenü rechtsklicken (hier z.B. IrfanView oder Input Director).