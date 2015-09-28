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Gaby Salvisberg
28. Sep 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Windows 10: Befehl «Datenträgerabbild brennen» fehlt

Sie haben ein DVD-Image in Form einer ISO-Datei heruntergeladen. Nach dem Rechtsklick darauf vermissen Sie aber den Befehl «Datenträgerabbild brennen». Wo ist er denn?

Der Befehl «Datenträgerabbild brennen» fehlt; ebenso wie das zugehörige Menüband

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Auch Windows 10 sollte mit Bordmitteln ein DVD-Image auf einen Datenträger brennen können. 

Falls aber während des Upgrades auf Windows 10 ein anderes Brenn- oder sonstiges Programm installiert war, welches sich mit ISO-Dateien befasst, dann ist jenes vielleicht nicht vollständig mit dem neuen Windows 10 kompatibel. So kann es den Windows-eigenen Brennwerkzeugen in die Quere kommen. 

Der Befehl «Datenträgerabbild brennen» fehlt; ebenso wie das zugehörige Menüband

 © Quelle: PCtipp.ch

Beim Rechtsklick auf die ISO-Datei sehen Sie womöglich unter Öffnen mit, welches Programm das Problem verursachen könnte. In unserem Beispiel war es die Software Cyberlink PowerDVD und der darin enthaltene CyberLink ISO Viewer. Es kann aber auch eine andere Brennsuite betreffen, zum Beispiel Nero.

Unter «Öffnen mit» ist aber etwas von CyberLink zu sehen, das nach Brennprogramm aussieht. Also: nach CyberLink suchen

 © Quelle: PCtipp.ch

Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Bereich Programme/Programme und Features. Klicken Sie das Brennprogramm an und gehen Sie zu Deinstallieren. Bestätigen Sie allfällige Rückfragen und lassen Sie sich durch den Deinstallationsassistenten leiten. 

«CyberLink PowerDVD» zu deinstallieren ist nur die halbe Miete

 © Quelle: PCtipp.ch

Hinweis: Die hier als Beispiel genannte Software CyberLink PowerDVD ist oft in zwei Teilen installiert. Sie müssen also sowohl ein Paket namens «CyberLink PowerDVD» als auch eines namens «PowerDVD Create» deinstallieren. Sortieren Sie im Zweifelsfall die Programme nach Hersteller, damit Sie alle Komponenten entdecken.

Es muss auch «PowerDVD Create» weg

 © Quelle: PCtipp.ch

Falls ein entsprechendes Fenster erscheint, haken Sie darin alle Komponenten an, um die Software ganz loszuwerden. Starten Sie den PC nach erfolgter Deinstallation neu.

Markieren Sie alle zu entfernenden Komponenten

 © Quelle: PCtipp.ch

Sobald beides deinstalliert ist, ist der ursprüngliche Windows-Befehl Datenträgerabbild brennen zurück. Ebenso erscheint jetzt auch wieder ordnungsgemäss das Windows-eigene Menüband «Datenträgerimagetools» mit dem Reiter Verwalten

Schon sind die Windows-eigenen Werkzeuge zurück

 © Quelle: PCtipp.ch

Zusatztipps: Und was, wenn Sie die installierte Brennsuite nicht deinstallieren wollen? Versuchen Sie, die Suite zu aktualisieren. Vielleicht hat der Hersteller (im Beispiel CyberLink) eine neuere Version bereitgestellt, auf die Sie gratis upgraden dürfen. Falls auch das keine Option ist, versuchen Sie es so: Klicken Sie die ISO-Datei an und wechseln Sie oben in den Reiter Freigeben. Hier dürfte sich der Befehl Brennen oder Auf Datenträger brennen trotz allem noch zeigen. (PCtipp-Forum)

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