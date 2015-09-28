Tipps & Tricks
Windows 10: Befehl «Datenträgerabbild brennen» fehlt
Lösung: Auch Windows 10 sollte mit Bordmitteln ein DVD-Image auf einen Datenträger brennen können.
Falls aber während des Upgrades auf Windows 10 ein anderes Brenn- oder sonstiges Programm installiert war, welches sich mit ISO-Dateien befasst, dann ist jenes vielleicht nicht vollständig mit dem neuen Windows 10 kompatibel. So kann es den Windows-eigenen Brennwerkzeugen in die Quere kommen.
Beim Rechtsklick auf die ISO-Datei sehen Sie womöglich unter Öffnen mit, welches Programm das Problem verursachen könnte. In unserem Beispiel war es die Software Cyberlink PowerDVD und der darin enthaltene CyberLink ISO Viewer. Es kann aber auch eine andere Brennsuite betreffen, zum Beispiel Nero.
Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Bereich Programme/Programme und Features. Klicken Sie das Brennprogramm an und gehen Sie zu Deinstallieren. Bestätigen Sie allfällige Rückfragen und lassen Sie sich durch den Deinstallationsassistenten leiten.
Hinweis: Die hier als Beispiel genannte Software CyberLink PowerDVD ist oft in zwei Teilen installiert. Sie müssen also sowohl ein Paket namens «CyberLink PowerDVD» als auch eines namens «PowerDVD Create» deinstallieren. Sortieren Sie im Zweifelsfall die Programme nach Hersteller, damit Sie alle Komponenten entdecken.
Falls ein entsprechendes Fenster erscheint, haken Sie darin alle Komponenten an, um die Software ganz loszuwerden. Starten Sie den PC nach erfolgter Deinstallation neu.
Sobald beides deinstalliert ist, ist der ursprüngliche Windows-Befehl Datenträgerabbild brennen zurück. Ebenso erscheint jetzt auch wieder ordnungsgemäss das Windows-eigene Menüband «Datenträgerimagetools» mit dem Reiter Verwalten.
Zusatztipps: Und was, wenn Sie die installierte Brennsuite nicht deinstallieren wollen? Versuchen Sie, die Suite zu aktualisieren. Vielleicht hat der Hersteller (im Beispiel CyberLink) eine neuere Version bereitgestellt, auf die Sie gratis upgraden dürfen. Falls auch das keine Option ist, versuchen Sie es so: Klicken Sie die ISO-Datei an und wechseln Sie oben in den Reiter Freigeben. Hier dürfte sich der Befehl Brennen oder Auf Datenträger brennen trotz allem noch zeigen. (PCtipp-Forum)
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