Windows 10: Befehl «Datenträgerabbild brennen» fehlt

Lösung: Auch Windows 10 sollte mit Bordmitteln ein DVD-Image auf einen Datenträger brennen können.

Falls aber während des Upgrades auf Windows 10 ein anderes Brenn- oder sonstiges Programm installiert war, welches sich mit ISO-Dateien befasst, dann ist jenes vielleicht nicht vollständig mit dem neuen Windows 10 kompatibel. So kann es den Windows-eigenen Brennwerkzeugen in die Quere kommen.