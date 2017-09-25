Windows 10: Beim Start öffnet sich das Kachel-Startmenü

Die klemmende Windowstaste erwähnen wir hier nur, weil das in seltenen Fällen vorkommen kann. Wird die Windowstaste ohne zusätzliche Taste gedrückt, zeigt dies das Startmenü an. Sollte aber wirklich die Taste leicht festhängen, dürften sich noch andere Symptome bemerkbar machen. So würde etwa beim Tippen eines «e» auch der Explorer starten.

In den meisten anderen Fällen ist jedoch eine Einstellung für das Verhalten verantwortlich, dass nach dem Einloggen in Windows 10 automatisch der Kachelreigen des Startmenüs erscheint. Öffnen Sie das Startmenü und tippen Sie tablet ein – auch wenn es sich um ein gewöhnliches Notebook oder einen gewöhnlichen Desktop-PC handelt. Wechseln Sie oben zum Zahnradsymbol, um die Funde auf Einstellungselemente zu beschränken.