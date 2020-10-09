Windows 10: Anderes Benutzerkonto ausloggen – ohne Reboot

Die Autorin braucht folgenden Tipp selbst recht oft. Ein für Testzwecke erstelltes Benutzerkonto von «Hanna Muster» darf nach dem Test wieder weg.

Sie gehen zu Start/Einstellungen/Konten/Familie und andere Benutzer. Dort klicken Sie das Konto an und benutzen Entfernen. Aber Windows 10 lässt Sie das andere Benutzerkonto nicht löschen, solange jenes noch eingeloggt ist. Klar: Windows kann nicht wissen, welche Konten richtigen Usern gehören und welches nur Testkonten sind.

Jedenfalls schlägt Windows als Abhilfe einen Neustart vor; danach könnte man das Konto löschen. Es geht mit diesem Tipp aber auch ohne Neustart.

Lösung: Öffnen Sie mit Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc) oder nach einem Rechtsklick auf die Taskleiste den Task-Manager. Klicken Sie bei Bedarf auf Mehr Details. Wechseln Sie zum Reiter Benutzer. Hier sehen Sie alle aktuell angemeldeten Benutzerkonten. Klicken Sie das auszuloggende Konto an (hier: Hanna Muster) und verwenden Sie unten die Schaltfläche Abmelden.