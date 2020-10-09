Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
9. Okt 2020
Lesedauer 3 Min.

Admin-Trickli

Windows 10: Anderes Benutzerkonto ausloggen – ohne Reboot

Sie möchten auf Ihrem PC ein für Tests erstelltes Benutzerkonto löschen. Aber Windows lässt Sie das nicht machen, weil jenes Konto noch eingeloggt ist. Wie können Sie das andere Konto ausloggen, ohne den PC neu starten zu müssen?

Das Testkonto «Hanna Muster» können wir nicht löschen, ohne dass sich jenes erst abmeldet. Hierzu sei z.B. angeblich ein PC-Neustart nötig

© (Quelle: PCtipp.ch)

Die Autorin braucht folgenden Tipp selbst recht oft. Ein für Testzwecke erstelltes Benutzerkonto von «Hanna Muster» darf nach dem Test wieder weg.

Sie gehen zu Start/Einstellungen/Konten/Familie und andere Benutzer. Dort klicken Sie das Konto an und benutzen Entfernen. Aber Windows 10 lässt Sie das andere Benutzerkonto nicht löschen, solange jenes noch eingeloggt ist. Klar: Windows kann nicht wissen, welche Konten richtigen Usern gehören und welches nur Testkonten sind.

Jedenfalls schlägt Windows als Abhilfe einen Neustart vor; danach könnte man das Konto löschen. Es geht mit diesem Tipp aber auch ohne Neustart.

Lösung: Öffnen Sie mit Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc) oder nach einem Rechtsklick auf die Taskleiste den Task-Manager. Klicken Sie bei Bedarf auf Mehr Details. Wechseln Sie zum Reiter Benutzer. Hier sehen Sie alle aktuell angemeldeten Benutzerkonten. Klicken Sie das auszuloggende Konto an (hier: Hanna Muster) und verwenden Sie unten die Schaltfläche Abmelden.

Als Admin-Benutzer können Sie ein anderes Benutzerkonto auch via Task-Manager ausloggen bzw. abmelden

 © Quelle: PCtipp.ch

Windows warnt mit einem Dialogfenster vor Datenverlust, der im abzumeldenden Konto auftreten könnte. Falls Ihnen das egal ist, klicken Sie auf Benutzer abmelden. Windows schliesst jetzt in jenem Benutzerkonto einen Task nach dem anderen; Sie können das anhand der sinkenden Zahl in Klammern beobachten. Sobald der Benutzername aus der Liste im Task-Manager verschwindet, können Sie zum Einstellungen-Fenster zurückkehren und dort das gewünschte Konto entfernen.

Diesmal dürfen Sie das Konto löschen; Windows fragt nur noch danach, ob auch die zugehörigen Daten wegdürfen

 © Quelle: PCtipp.ch

Jetzt erscheint zwar wieder ein blaues Fenster, aber diesmal fragt Windows bloss, ob Sie das Konto mitsamt den Daten löschen wollen. Klicken Sie auf Konto und Daten löschen, wird das Konto entfernt.

Kommentare

Windows Windows 10 Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare