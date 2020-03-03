Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
3. Mär 2020
Lesedauer 3 Min.

Sperrbildschirm

Windows 10: Blickpunkt-Bilder wechseln nicht mehr

Falls seit einiger Zeit Ihre Windows-Blickpunkt-Bilder beim Sperrbildschirm nicht mehr wechseln, können Sie die Funktion reparieren.

Blickpunkt-Bilder für den Sperrbildschirm

© (Quelle: pctipp.ch)

Die Windows-Blickpunkt-Bilder (Spotlight) sind meist wunderschöne Aufnahmen aus Bereichen wie Natur, Architektur und Technik. Sie verschönern den Sperrbildschirm und wechseln normalerweise immer wieder, spätestens nach ein paar Tagen, sofern der PC oder Laptop Internetzugriff hat. Es kann vorkommen, dass der Bilderwechsel über Wochen ausbleibt und gar nicht mehr stattfindet. In diesem Fall versuchen Sie eine Reparatur anhand der folgenden Tipps.

Gehen Sie zu Start/Einstellungen (Zahnrad-Symbol), nun zu Personalisierung/Sperrbildschirm. Wählen Sie unter «Hintergrund» zunächst etwas anderes aus, zum Beispiel Bild. Greifen Sie zu einem der mitgelieferten Bilder.

Schalten Sie vorübergehend auf ein einzelnes Bild für den Sperrbildschirm um

 © Quelle: pctipp.ch

Falls Sie vor dem nächsten Schritt die bestehenden Bilder sichern wollen, helfen Ihnen die Tipps aus diesem Artikel weiter: «Windows-10-Sperrbildschirm: Tipps und Bildauswahl».

Weiter gehts nun mit den Schritten zur Reparatur. Drücken Sie Windowstaste+R und fügen Sie folgenden Pfad ein, den Sie auch von hier kopieren können – drücken Sie anschliessend Enter:

%USERPROFILE%/AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets

Sie können sich alternativ auch manuell zum Pfad durchklicken. Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie %localappdata% ein und drücken Sie Enter. Damit landen Sie z.B. hier: C:\Users\IhrName\AppData\Local\. Von dort aus geht es weiter zu den Unterordnern: \Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy \LocalState\Assets.

Markieren Sie alle Dateien im Ordner Assets mit Ctrl+A und drücken Sie Delete, um die alten Bilddaten zu löschen.

Löschen Sie die alten Blickpunkt-Daten

 © Quelle: pctipp.ch

Drücken Sie erneut Windowstaste+R, tippen Sie erneut %localappdata% ein und drücken Sie Enter. Navigieren Sie von dort aus zu \Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy \Settings. Benennen Sie die beiden Dateien settings.dat und roaming.lock um, indem Sie jede anklicken, F2 drücken und zuhinterst je ein «.bak» anhängen, sodass die Dateien nun die Endung .bak tragen.

Starten Sie den Computer neu, öffnen Sie wieder Start/Einstellungen/Personalisierung/Sperrbildschirm. Ändern Sie die Einstellung für den Sperrbildschirm wieder zurück zu Windows-Blickpunkt. Wenn Sie jetzt den Sperrbildschirm aktivieren, indem Sie beispielsweise Windowstaste+L drücken, sollten wieder neue Bilder geladen werden. Jetzt können Sie die beiden vorhin mit der Endung .bak versehenen Dateien löschen. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Windows 10 Windows Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare