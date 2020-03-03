Windows 10: Blickpunkt-Bilder wechseln nicht mehr

Die Windows-Blickpunkt-Bilder (Spotlight) sind meist wunderschöne Aufnahmen aus Bereichen wie Natur, Architektur und Technik. Sie verschönern den Sperrbildschirm und wechseln normalerweise immer wieder, spätestens nach ein paar Tagen, sofern der PC oder Laptop Internetzugriff hat. Es kann vorkommen, dass der Bilderwechsel über Wochen ausbleibt und gar nicht mehr stattfindet. In diesem Fall versuchen Sie eine Reparatur anhand der folgenden Tipps.

Gehen Sie zu Start/Einstellungen (Zahnrad-Symbol), nun zu Personalisierung/Sperrbildschirm. Wählen Sie unter «Hintergrund» zunächst etwas anderes aus, zum Beispiel Bild. Greifen Sie zu einem der mitgelieferten Bilder.