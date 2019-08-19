Windows 10: Darum öffnet sich jedes Mal das Startmenü

Der Grund: Die Sitzung (inkl. dem zu dem Zeitpunkt geöffneten Startmenü) wird beim Energiesparen oder Herunterfahren gespeichert und nach dem Einloggen wieder hergestellt – mitsamt dem weiterhin geöffneten Startmenü.

Ganz anders, wenn Sie nach Start/Ein-/Aus-Knopf die dritte Variante nehmen: Neu starten. Denn diese startet den Computer tatsächlich neu und speichert die Sitzung nicht. Nach dem Anmelden bleibt deshalb nach einem Neustart das Startmenü geschlossen, bis Sie es selbst gezielt öffnen.

Es erscheint auch nicht, wenn Sie das Gerät auf folgendem Weg ausschalten: Klicken Sie mit rechts auf den Startknopf und wählen Sie im Kontextmenü Herunterfahren oder abmelden, gefolgt von Energie sparen bzw. Herunterfahren. Auch dann bleibt das Startmenü beim nächsten Anmelden geschlossen.

Um also das automatische Öffnen des Startmenüs zu vermeiden:

Entweder benutzen Sie Rechtsklick auf Start, gefolgt von Herunterfahren oder abmelden/Energie sparen bzw. Herunterfahren. Dies können Sie über die folgende Tastenkürzel-Abfolge sehr beschleunigen: Windowstaste+X, dann R und nochmals R. Voilà!

Oder Sie erstellen für sich eine Herunterfahren-Verknüpfung, die Sie in die Taskleiste legen. Auch bei deren Nutzung bleibt das Startmenü beim nächsten Anmelden geschlossen. Den Tipp dazu finden Sie hier: Windows schnell herunterfahren.

Hier gibt es noch weitere Tipps, um den PC ohne Startmenü herunterzufahren oder neu zu starten.

Zusatztipp: Falls sich auch beim Neu starten oder bei Nutzung des Kontextmenüs zum Herunterfahren das Startmenü nach dem Anmelden wieder öffnet, liegt es an einer Einstellung. Hier könnte dieser Artikel helfen.