Windows 10: Dateitypen-Einstellungen ändern und zurücksetzen

Windows entscheidet anhand der Dateiendung, mit welcher Anwendung es eine Datei öffnet, die Sie doppelklicken. Hat die Datei die Endung «.docx», öffnet es diese normalerweise in Word oder im LibreOffice Writer. Wenn es ein Bild des Typs «.png» ist, dann wird standardmässig die Windows-Fotoanzeige geöffnet oder ein Bildbearbeitungsprogramm, das Sie vielleicht installiert haben. Manchmal greift Windows aber zur falschen Anwendung. Mit welchem Programm ein bestimmter Dateityp geöffnet wird, entscheidet Windows aufgrund von Einstellungen in der Windows-Registry.

Zum Glück müssen Sie sich aber diesmal nicht durch kryptische Zweige hangeln. Windows bietet in der Bedienoberfläche verschiedene Werkzeuge, mit denen Sie das wunschgemäss zuordnen können.

Um welchen Dateitypen geht es überhaupt? Unter Windows sind die Dateiendungen normalerweise ausgeblendet, die Aufschluss darüber geben könnten, ob z.B. ein Bild im JPG-, im PNG- oder BMP-Format gespeichert ist. Wenn Sie wissen wollen, um was für eine Datei es sich in einem einzelnen Fall handelt, klicken Sie mit rechts auf eine der betroffenen Dateien und öffnen die Eigenschaften. Im Reiter Allgemein steht hinter «Dateityp» zum Beispiel die Info «PNG-Datei (.png)». Um gleich alle Endungen standardmässig einzublenden öffnen Sie im Windows-Explorer Ansicht/Optionen/Ordner- und Suchoptionen ändern. Im Reiter Ansicht finden Sie «Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden». Wenn Sie dies deaktivieren und auf OK drücken, sind bei den Dateinamen die vorhin verborgenen Endungen sichtbar.