Windows 10: Datum und Wochentag in der Taskleiste anzeigen

Im Infobereich unten rechts haben Sie vielleicht nur die Uhrzeit (siehe nachfolgendes Bild, A). Sie hätten aber gerne auch das Kalenderdatum (B) oder sogar zusätzlich den Wochentag (C) drin. An welchen Einstellungen müssen Sie drehen und welche Auswirkungen hat das sonst noch?

Der springende Punkt ist der zur Verfügung stehende Platz. Je weniger Platz die Taskleiste hat, desto weniger Infos kann Windows in den Infobereich schreiben. Der Platz wird von den Taskleisten-Symbolen bestimmt bzw. daran, welche Höhe die Taskleiste erreicht.