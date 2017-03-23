Windows 10: Die schönen Sperrbildschirm-Bilder sichern

Mal ists ein schöner See- oder Meerblick, mal ein spektakuläres Foto aus dem Gebirge oder ein wunderschöner Garten: Windows 10 wechselt relativ regelmässig das Bild aus, das es als Sperrbildschirm anzeigt. Es handelt sich immer um aussergewöhnlich schöne Motive. Möchten Sie diese Bilder sichern, um eine bestimmte Auswahl davon beispielsweise als Desktop-Hintergrund zu benutzen?

Öffnen Sie auf Ihrem Windows-10-PC diesen Link. Sie laden im Microsoft Store bei der Gratis-App SpotBright. Klicken Sie auf Installieren und bestätigen Sie allfällige Rückfragen. Anschliessend klicken Sie auf Starten.

Klicken Sie im Programm zuerst auf Bilder suchen. Auf unserem Testsystem hat das Tool 538 Bilder gefunden. Klicken Sie auf 538 neue Bilder herunterladen; bei uns hat es hier als Gesamtdateigrösse 358,15 MB angezeigt.