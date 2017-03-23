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Gaby Salvisberg
23. Mär 2017
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows 10: Die schönen Sperrbildschirm-Bilder sichern

Möchten Sie die schönen Fotos sichern, die Windows 10 als Sperrbildschirm anzeigt?

Benutzen Sie erst Bilder suchen, sonst gibts nichts herunterzuladen

© Quelle: PCtipp.ch

Mal ists ein schöner See- oder Meerblick, mal ein spektakuläres Foto aus dem Gebirge oder ein wunderschöner Garten: Windows 10 wechselt relativ regelmässig das Bild aus, das es als Sperrbildschirm anzeigt. Es handelt sich immer um aussergewöhnlich schöne Motive. Möchten Sie diese Bilder sichern, um eine bestimmte Auswahl davon beispielsweise als Desktop-Hintergrund zu benutzen?

Öffnen Sie auf Ihrem Windows-10-PC diesen Link. Sie laden im Microsoft Store bei der Gratis-App SpotBright. Klicken Sie auf Installieren und bestätigen Sie allfällige Rückfragen. Anschliessend klicken Sie auf Starten.

Klicken Sie im Programm zuerst auf Bilder suchen. Auf unserem Testsystem hat das Tool 538 Bilder gefunden. Klicken Sie auf 538 neue Bilder herunterladen; bei uns hat es hier als Gesamtdateigrösse 358,15 MB angezeigt.

Benutzen Sie erst Bilder suchen, sonst gibts nichts herunterzuladen

 © Quelle: PCtipp.ch

Wünschen Sie beispielsweise keine Bilder im Hochformat? Öffnen Sie die Optionen. Hier stellen Sie auf Wunsch einen anderen Speicherort ein. Es ist ratsam, hier für Hoch- und Querformat Ordner erstellen zu lassen. Falls Sie keine Bilder im Hochformat wollen, wählen Sie dies oben entsprechend aus. Es gibt noch ein paar weitere Einstellungen zu inspizieren.

Es stehen diese Optionen zur Verfügung

 © Quelle: PCtipp.ch

Zum Betrachten der Bilder klicken Sie auf dem Hauptbildschirm der App auf Speicherort öffnen.

Die Bilder sind da

 © Quelle: PCtipp.ch

Weitere Infos über diese Bilder sowie Tipps, wie Sie diese ohne die oben erwähnte App sichern können, finden Sie in «Windows-10-Sperrbildschirm: Tipps und Bildauswahl».

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