Windows 10: Diese Direktbefehle kennen Sie noch nicht

| Einstellung
| Windows 10 URI
| Akku
| ms-settings:batterysaver
| Aktivierung
| ms-settings:activation
| Anmeldeoptionen
| ms-settings:signinoptions
| Anzeige (Bildschirmeinstellungen)
| ms-settings:display
| Anzeige (Bildschirmeinstellungen)
| ms-settings:screenrotation
| Anzeigesprache hinzufügen
| ms-settings:regionlanguage-adddisplaylanguage
| App-Berechtigungen: Funktechnik (Bluetooth usw.)
| ms-settings:privacy-radios
| App-Berechtigungen: Kalenderzugriff
| ms-settings:privacy-calendar
| App-Berechtigungen: Kamerazugriff
| ms-settings:privacy-webcam
| App-Berechtigungen: Kontaktezugriff
| ms-settings:privacy-contacts
| App-Berechtigungen: Kontoinformationen
| ms-settings:privacy-accountinfo
| App-Berechtigungen: Messaging-Zugriff
| ms-settings:privacy-messaging
| App-Berechtigungen: Mikrofonzugriff
| ms-settings:privacy-microphone
| App-Berechtigungen: Positionserkennung
| ms-settings:privacy-location
| App-Berechtigungen: Weitere (verbundene) Geräte
| ms-settings:privacy-customdevices
| App-Lautstärke- und Geräteeinstellungen
| ms-settings:apps-volume
| Apps für Websites zuordnen
| ms-settings:appsforwebsites
| Apps und Features
| ms-settings:appsfeatures
| Audiogeräte verwalten
| ms-settings:sound-devices
| Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen
| ms-settings:workplace
| Automatische Wiedergabe
| ms-settings:autoplay
| Autostart
| ms-settings:startupapps
| Benachrichtigungen nicht anzeigen, wenn Bildschirm dupliziert
| ms-settings:quietmomentspresentation
| Benachrichtigungen nicht beim Spielen im Vollbildmodus anzeigen
| ms-settings:quietmomentsgame
| Benachrichtigungen und Aktionen
| ms-settings:notifications
| Benachrichtigungsassistent
| ms-settings:quiethours
| Benachrichtigungsassistent zu diesen Zeiten aktiv
| ms-settings:quietmomentsscheduled
| Bildschirmlupe
| ms-settings:easeofaccess-magnifier
| Bluetooth- und andere Geräte
| ms-settings:bluetooth
| Bluetooth- und andere Geräte hinzufügen
| ms-settings:connecteddevices
| Cortana
| ms-settings:cortana
| Cortana: Berechtigungen
| ms-settings:cortana-permissions
| Cortana: Mehr Details
| ms-settings:cortana-moredetails
| Cortana: mit Cortana sprechen
| ms-settings:cortana-talktocortana
| Datenschutz: Aktivitätsverlauf Einstellungen
| ms-settings:privacy-activityhistory
| Datenschutz: Anrufverlauf
| ms-settings:privacy-callhistory
| Datenschutz: App-Diagnose
| ms-settings:privacy-appdiagnostics
| Datenschutz: Aufgaben
| ms-settings:privacy-tasks
| Datenschutz: Automatischer Datei-Download
| ms-settings:privacy-automaticfiledownloads
| Datenschutz: Benachrichtigungen
| ms-settings:privacy-notifications
| Datenschutz: Bilder
| ms-settings:privacy-pictures
| Datenschutz: Dateisystem
| ms-settings:privacy-broadfilesystemaccess
| Datenschutz: Diagnosedaten anzeigen
| ms-settings:privacy-feedback-telemetryviewergroup
| Datenschutz: Dokumente
| ms-settings:privacy-documents
| Datenschutz: E-Mail
| ms-settings:privacy-email
| Datenschutz: Freihand- und Eingabeanpassung
| ms-settings:privacy-speechtyping
| Datenschutz: Hintergrund-Apps
| ms-settings:privacy-backgroundapps
| Datenschutz: Online-Spracherkennung
| ms-settings:privacy-speech
| Datenschutz: Stimmaktivierung
| ms-settings:privacy-voiceactivation
| Datenschutz: Telefonanrufe
| ms-settings:privacy-phonecalls
| Datenschutzoptionen allgemein
| ms-settings:privacy
| Datum und Uhrzeit
| ms-settings:dateandtime
| Designs auswählen und anpassen
| ms-settings:themes
| DFÜ-Einstellungen (z.B. Analogmodem)
| ms-settings:network-dialup
| Drahtlose Anzeige verbinden
| ms-settings-connectabledevices:devicediscovery
| Drucker und Scanner
| ms-settings:printers
| Eingabe (Rechtschreibung)
| ms-settings:typing
| Eingabe (Wortvorschläge)
| ms-settings:devicestyping-hwkbtextsuggestions
| Einstellungen für den Nachtmodus
| ms-settings:nightlight
| E-Mail und Konten
| ms-settings:emailandaccounts
| Entwickleroptionen
| ms-settings:developers
| Erleichterte Bedienung: Anzeige und Text
| ms-settings:easeofaccess-display
| Erleichterte Bedienung: Audioeinstellungen
| ms-settings:easeofaccess-audio
| Erleichterte Bedienung: Augensteuerung
| ms-settings:easeofaccess-eyecontrol
| Erleichterte Bedienung: Blaulichtfilter
| ms-settings:easeofaccess-colorfilter-bluelightlink
| Erleichterte Bedienung: Farbfilter
| ms-settings:easeofaccess-colorfilter
| Erleichterte Bedienung: Farbfilter
| ms-settings:easeofaccess-colorfilter-adaptivecolorlink
| Erleichterte Bedienung: Hoher Kontrast
| ms-settings:easeofaccess-highcontrast
| Erleichterte Bedienung: Maus per Zehnertastatur
| ms-settings:easeofaccess-mouse
| Erleichterte Bedienung: Mauszeiger
| ms-settings:easeofaccess-MousePointer
| Erleichterte Bedienung: Sprachausgabe
| ms-settings:easeofaccess-narrator
| Erleichterte Bedienung: Sprachausgabe direkt starten
| ms-settings:easeofaccess-narrator-isautostartenabled
| Erleichterte Bedienung: Spracherkennung
| ms-settings:easeofaccess-speechrecognition
| Erleichterte Bedienung: Tastatur
| ms-settings:easeofaccess-keyboard
| Erleichterte Bedienung: Textcursor anpassen
| ms-settings:easeofaccess-cursor
| Erweiterte Skalierungseinstellungen
| ms-settings:display-advanced
| Familie und weitere Benutzer
| ms-settings:otherusers
| Farben auswählen
| ms-settings:personalization-colors
| Farben
| ms-settings:colors
| Feedback und Diagnosedaten
| ms-settings:privacy-feedback
| Finde mein Gerät
| ms-settings:findmydevice
| Flugzeugmodus
| ms-settings:network-airplanemode
| Gemeinsame Nutzung (Freigabe in der Nähe)
| ms-settings:crossdevice
| Geräteverschlüsselung (falls vorhanden)
| ms-settings:deviceencryption
| Grafikeinstellungen
| ms-settings:display-advancedgraphics
| Ihr Mobiltelefon (Verknüpfte Handys)
| ms-settings:mobile-devices
| Ihre Infos
| ms-settings:yourinfo
| Info über das Gerät
| ms-settings:about
| Japan IME Einstellungen (falls verfügbar)
| ms-settings:regionlanguage-jpnime
| Kioskmodus einrichten
| ms-settings:assignedaccess
| Korea IME Einstellungen (falls verfügbar)
| ms-settings:regionlanguage-korime
| Mauseinstellungen
| ms-settings:mousetouchpad
| Mixed Reality Audio (sofern vorhanden)
| ms-settings:holographic-audio
| Mixed Reality Datenschutz (sofern vorhanden)
| ms-settings:privacy-holographic-environment
| Mixed Reality Headset-Einstellungen (sofern vorhanden)
| ms-settings:holographic-headset
| Mixed Reality Verwaltung (sofern vorhanden)
| ms-settings:holographic-management
| Mixed Reality-Einstellungen (sofern vorhanden)
| ms-settings:holographic
| Mobiler Hotspot
| ms-settings:network-mobilehotspot
| Mobiltelefon hinzufügen
| ms-settings:mobile-devices-addphone
| Mobiltelefon, Gerät direkt hinzufügen
| ms-settings:mobile-devices-addphone-direct
| Multitasking-Einstellungen und Andocken
| ms-settings:multitasking
| Netzbetrieb und Energiesparen
| ms-settings:powersleep
| Netzwerk und Internet
| ms-settings:network
| Netzwerkeinstellungen: Ethernet
| ms-settings:network-ethernet
| Netzwerkstatus
| ms-settings:network-status
| Netzwerkstatus/Datennutzung
| ms-settings:datausage
| NFC-Transaktionen
| ms-settings:nfctransactions
| Offline-Karten herunterladen
| ms-settings:maps
| Optionale Features verwalten
| ms-settings:optionalfeatures
| Personalisierung Hintergrund
| ms-settings:personalization-background
| Personalisierung
| ms-settings:personalization
| Personalisierung, Startmenü anpassen
| ms-settings:personalization-start
| Pinyin IME Einstellungen (falls verfügbar)
| ms-settings:regionlanguage-chsime-pinyin
| Problemlösungen
| ms-settings:troubleshoot
| Projizieren auf diesen PC (Miracast9
| ms-settings:project
| Proxy-Einstellungen (Netzwerk)
| ms-settings:network-proxy
| Region und Sprache
| ms-settings:regionlanguage
| Regionsformate
| ms-settings:regionformatting
| Remotedesktop
| ms-settings:remotedesktop
| Schriften
| ms-settings:fonts
| Sicherungsoptionen
| ms-settings:backup
| Sound-Ausgabe und -Eingabe
| ms-settings:sound
| Speicheroptimierung verwalten
| ms-settings:storagepolicies
| Speicherort für neuen Inhalt ändern
| ms-settings:savelocations
| Speicherplatz, Speicheroptimierung
| ms-settings:storagesense
| Sperrbildschirmeinstellungen
| ms-settings:lockscreen
| Sprache und Tastatur
| ms-settings:keyboard
| Spracherkennung
| ms-settings:speech
| Standard-Apps
| ms-settings:defaultapps
| Startmenü: Ordner die im Startmenü angezeigt werden
| ms-settings:personalization-start-places
| Stift und Windows Ink
| ms-settings:pen
| Surface Dial Einstellungen
| ms-settings:wheel
| Surface-Hub Geräte-Management (sofern vorhanden)
| ms-settings:surfacehub-devicemanagenent
| Surface-Hub Konten (sofern vorhanden)
| ms-settings:surfacehub-accounts
| Surface-Hub Sitzung aufräumen (sofern vorhanden)
| ms-settings:surfacehub-sessioncleanup
| Surface-Hub Team-Konferenz (sofern vorhanden)
| ms-settings:surfacehub-calling
| Surface-Hub Willkommensbildschirm (sofern vorhanden)
| ms-settings:surfacehub-welcome
| Synchronisieren von Einstellungen
| ms-settings:sync
| Tablet-Modus
| ms-settings:tabletmode
| Taskleisten-Einstellungen
| ms-settings:taskbar
| Touchpad-Einstellungen
| ms-settings:devices-touchpad
| Untertitel für Hörgeschädigte
| ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning
| USB-Einstellungen
| ms-settings:usb
| Verfügbare Netzwerke anzeigen
| ms-availablenetworks:
| Videowiedergabe
| ms-settings:videoplayback
| VPN-Einstellungen
| ms-settings:network-vpn
| Wiederherstellung
| ms-settings:recovery
| Wi-Fi Calling (falls vorhanden)
| ms-settings:network-wificalling
| Windows Anzeigesprache
| ms-settings:regionlanguage-setdisplaylanguage
| Windows durchsuchen
| ms-settings:cortana-windowssearch
| Windows durchsuchen (Mehr Details)
| ms-settings:search-moredetails
| Windows Game übertragen
| ms-settings:gaming-broadcasting
| Windows Gamebar
| ms-settings:gaming-gamebar
| Windows Gamebar Aufzeichnungen
| ms-settings:gaming-gamedvr
| Windows Game-Modus
| ms-settings:gaming-gamemode
| Windows Hello Anmeldeoptionen
| ms-settings:signinoptions-launchsecuritykeyenrollment
| Windows Hello Dynamische Sperre
| ms-settings:signinoptions-dynamiclock
| Windows Hello einrichten
| ms-settings:signinoptions-launchfaceenrollment
| Windows Hello Fingerabdruck einrichten
| ms-settings:signinoptions-launchfingerprintenrollment
| Windows Insider-Programm
| ms-settings:windowsinsider
| Windows Sicherheit
| ms-settings:windowsdefender
| Windows Sicherheit
| windowsdefender:
| Windows Update
| ms-settings:windowsupdate
| Windows-Suche: Berechtigungen und Verlauf
| ms-settings:search-permissions
| Windows-Update
| ms-settings:windowsupdate-action
| Windows-Update: Aktive Zeiten festlegen
| ms-settings:windowsupdate-activehours
| Windows-Update: Einstellungen
| ms-settings:windowsupdate-options
| Windows-Update: Neustart-Optionen
| ms-settings:windowsupdate-restartoptions
| Windows-Update: Optionale Updates
| ms-settings:windowsupdate-optionalupdates
| Windows-Update: Übermittlungsoptimierung
| ms-settings:delivery-optimization
| Windows-Update-Verlauf
| ms-settings:windowsupdate-history
| WLAN: Bekannte Netzwerke verwalten
| ms-settings:network-wifisettings
| WLAN-Einstellungen
| ms-settings:network-wifi
| Wubi IME Einstellungen (falls verfügbar)
| ms-settings:regionlanguage-chsime-wubi
| Xbox-Netzwerk
| ms-settings:gaming-xboxnetworking
| Zwischenablage-Einstellungen
| ms-settings:clipboard
Kommentare