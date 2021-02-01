Windows 10: Diese Direktbefehle kennen Sie noch nicht

In der obigen Liste fällt «wuapp» aus dem Rahmen. Denn hiermit lässt sich unter Windows 10 das Windows-Update nicht mehr starten. Was wäre denn die Alternative?

Das Aufrufen der neuen «Modern-UI»-Einstellungen und -Systemwerkzeuge erfolgt unter Windows 10 jeweils mit «ms-settings:», gefolgt vom Windows-eigenen Objektnamen. Dabei handelt es sich um so genannte «Uniform Resource Identifiers» (oft abgekürzt als URI), mit denen Windows 10 arbeitet.

Hier die Liste, (in Englisch bei Winaero entdeckt, durchprobiert und von uns auf deutschsprachige Systeme angepasst):