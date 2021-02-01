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Gaby Salvisberg
1. Feb 2021
Lesedauer 6 Min.

Tipps & Tricks

Windows 10: Diese Direktbefehle kennen Sie noch nicht

Mit Windowstaste+R öffnen Sie das Ausführen-Fenster. Darin steuern Sie bestimmte Befehle direkt an, z.B. den Tablet-Modus oder Windows-Updates. Hier die aktualisierte Befehlsliste!
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Schon seit vielen Windows-Versionen ruft die Tastenkombination Windowstaste+R das Ausführen-Fenster auf den Plan. Eher nur noch den Nerds bekannt sind einige der klassischen Programmaufrufe. Ein paar Beispiele wären diese, von denen alle schon unter Windows 7 funktioniert haben und die meisten es auch unter Windows 10 noch tun:

Autostart-Ordner shell:startup
Datenträgerverwaltung diskmgmt.msc
Eingabeaufforderung (Kommandozeile) cmd
Ereignisanzeige eventvwr.msc
Geräte-Manager devmgmt.msc
Ordner mit benutzereigenen Anwendungsdaten öffnen %appdata%
Profil des aktuellen Benutzers %userprofile%
Registry-Editor regedit
Systemkonfigurationseditor msconfig
Windows-Diensteverwaltung services.msc
Windows-Updates wuapp

In der obigen Liste fällt «wuapp» aus dem Rahmen. Denn hiermit lässt sich unter Windows 10 das Windows-Update nicht mehr starten. Was wäre denn die Alternative?

Das Aufrufen der neuen «Modern-UI»-Einstellungen und -Systemwerkzeuge erfolgt unter Windows 10 jeweils mit «ms-settings:», gefolgt vom Windows-eigenen Objektnamen. Dabei handelt es sich um so genannte «Uniform Resource Identifiers» (oft abgekürzt als URI), mit denen Windows 10 arbeitet.

Hier die Liste, (in Englisch bei Winaero entdeckt, durchprobiert und von uns auf deutschsprachige Systeme angepasst): 

Einstellung Windows 10 URI
Akku ms-settings:batterysaver
Aktivierung ms-settings:activation
Anmeldeoptionen  ms-settings:signinoptions
Anzeige (Bildschirmeinstellungen) ms-settings:display
Anzeige (Bildschirmeinstellungen) ms-settings:screenrotation
Anzeigesprache hinzufügen ms-settings:regionlanguage-adddisplaylanguage
App-Berechtigungen: Funktechnik (Bluetooth usw.) ms-settings:privacy-radios
App-Berechtigungen: Kalenderzugriff  ms-settings:privacy-calendar
App-Berechtigungen: Kamerazugriff  ms-settings:privacy-webcam
App-Berechtigungen: Kontaktezugriff ms-settings:privacy-contacts
App-Berechtigungen: Kontoinformationen  ms-settings:privacy-accountinfo
App-Berechtigungen: Messaging-Zugriff ms-settings:privacy-messaging
App-Berechtigungen: Mikrofonzugriff ms-settings:privacy-microphone
App-Berechtigungen: Positionserkennung ms-settings:privacy-location
App-Berechtigungen: Weitere (verbundene) Geräte ms-settings:privacy-customdevices
App-Lautstärke- und Geräteeinstellungen ms-settings:apps-volume
Apps für Websites zuordnen ms-settings:appsforwebsites
Apps und Features ms-settings:appsfeatures
Audiogeräte verwalten ms-settings:sound-devices
Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen  ms-settings:workplace
Automatische Wiedergabe ms-settings:autoplay
Autostart ms-settings:startupapps
Benachrichtigungen nicht anzeigen, wenn Bildschirm dupliziert ms-settings:quietmomentspresentation
Benachrichtigungen nicht beim Spielen im Vollbildmodus anzeigen ms-settings:quietmomentsgame
Benachrichtigungen und Aktionen  ms-settings:notifications
Benachrichtigungsassistent ms-settings:quiethours
Benachrichtigungsassistent zu diesen Zeiten aktiv ms-settings:quietmomentsscheduled
Bildschirmlupe  ms-settings:easeofaccess-magnifier
Bluetooth- und andere Geräte  ms-settings:bluetooth
Bluetooth- und andere Geräte hinzufügen ms-settings:connecteddevices
Cortana ms-settings:cortana
Cortana: Berechtigungen ms-settings:cortana-permissions
Cortana: Mehr Details ms-settings:cortana-moredetails
Cortana: mit Cortana sprechen ms-settings:cortana-talktocortana
Datenschutz: Aktivitätsverlauf Einstellungen ms-settings:privacy-activityhistory
Datenschutz: Anrufverlauf ms-settings:privacy-callhistory
Datenschutz: App-Diagnose ms-settings:privacy-appdiagnostics
Datenschutz: Aufgaben ms-settings:privacy-tasks
Datenschutz: Automatischer Datei-Download ms-settings:privacy-automaticfiledownloads
Datenschutz: Benachrichtigungen ms-settings:privacy-notifications
Datenschutz: Bilder ms-settings:privacy-pictures
Datenschutz: Dateisystem ms-settings:privacy-broadfilesystemaccess
Datenschutz: Diagnosedaten anzeigen ms-settings:privacy-feedback-telemetryviewergroup
Datenschutz: Dokumente ms-settings:privacy-documents
Datenschutz: E-Mail ms-settings:privacy-email
Datenschutz: Freihand- und Eingabeanpassung ms-settings:privacy-speechtyping
Datenschutz: Hintergrund-Apps ms-settings:privacy-backgroundapps
Datenschutz: Online-Spracherkennung ms-settings:privacy-speech
Datenschutz: Stimmaktivierung ms-settings:privacy-voiceactivation
Datenschutz: Telefonanrufe ms-settings:privacy-phonecalls
Datenschutzoptionen allgemein ms-settings:privacy
Datum und Uhrzeit  ms-settings:dateandtime
Designs auswählen und anpassen ms-settings:themes
DFÜ-Einstellungen (z.B. Analogmodem)  ms-settings:network-dialup
Drahtlose Anzeige verbinden ms-settings-connectabledevices:devicediscovery
Drucker und Scanner ms-settings:printers
Eingabe (Rechtschreibung)  ms-settings:typing
Eingabe (Wortvorschläge) ms-settings:devicestyping-hwkbtextsuggestions
Einstellungen für den Nachtmodus ms-settings:nightlight
E-Mail und Konten ms-settings:emailandaccounts
Entwickleroptionen  ms-settings:developers
Erleichterte Bedienung: Anzeige und Text ms-settings:easeofaccess-display
Erleichterte Bedienung: Audioeinstellungen ms-settings:easeofaccess-audio
Erleichterte Bedienung: Augensteuerung ms-settings:easeofaccess-eyecontrol
Erleichterte Bedienung: Blaulichtfilter ms-settings:easeofaccess-colorfilter-bluelightlink
Erleichterte Bedienung: Farbfilter ms-settings:easeofaccess-colorfilter
Erleichterte Bedienung: Farbfilter ms-settings:easeofaccess-colorfilter-adaptivecolorlink
Erleichterte Bedienung: Hoher Kontrast ms-settings:easeofaccess-highcontrast
Erleichterte Bedienung: Maus per Zehnertastatur ms-settings:easeofaccess-mouse
Erleichterte Bedienung: Mauszeiger ms-settings:easeofaccess-MousePointer
Erleichterte Bedienung: Sprachausgabe ms-settings:easeofaccess-narrator
Erleichterte Bedienung: Sprachausgabe direkt starten ms-settings:easeofaccess-narrator-isautostartenabled
Erleichterte Bedienung: Spracherkennung ms-settings:easeofaccess-speechrecognition
Erleichterte Bedienung: Tastatur ms-settings:easeofaccess-keyboard
Erleichterte Bedienung: Textcursor anpassen ms-settings:easeofaccess-cursor
Erweiterte Skalierungseinstellungen ms-settings:display-advanced
Familie und weitere Benutzer ms-settings:otherusers
Farben auswählen  ms-settings:personalization-colors
Farben  ms-settings:colors
Feedback und Diagnosedaten  ms-settings:privacy-feedback
Finde mein Gerät ms-settings:findmydevice
Flugzeugmodus  ms-settings:network-airplanemode
Gemeinsame Nutzung (Freigabe in der Nähe) ms-settings:crossdevice
Geräteverschlüsselung (falls vorhanden) ms-settings:deviceencryption
Grafikeinstellungen ms-settings:display-advancedgraphics
Ihr Mobiltelefon (Verknüpfte Handys) ms-settings:mobile-devices
Ihre Infos ms-settings:yourinfo
Info über das Gerät ms-settings:about
Japan IME Einstellungen (falls verfügbar) ms-settings:regionlanguage-jpnime
Kioskmodus einrichten ms-settings:assignedaccess
Korea IME Einstellungen (falls verfügbar) ms-settings:regionlanguage-korime
Mauseinstellungen  ms-settings:mousetouchpad
Mixed Reality Audio (sofern vorhanden) ms-settings:holographic-audio
Mixed Reality Datenschutz (sofern vorhanden) ms-settings:privacy-holographic-environment
Mixed Reality Headset-Einstellungen (sofern vorhanden) ms-settings:holographic-headset
Mixed Reality Verwaltung (sofern vorhanden) ms-settings:holographic-management
Mixed Reality-Einstellungen (sofern vorhanden) ms-settings:holographic
Mobiler Hotspot  ms-settings:network-mobilehotspot
Mobiltelefon hinzufügen ms-settings:mobile-devices-addphone
Mobiltelefon, Gerät direkt hinzufügen ms-settings:mobile-devices-addphone-direct
Multitasking-Einstellungen und Andocken ms-settings:multitasking
Netzbetrieb und Energiesparen  ms-settings:powersleep
Netzwerk und Internet ms-settings:network
Netzwerkeinstellungen: Ethernet ms-settings:network-ethernet
Netzwerkstatus ms-settings:network-status
Netzwerkstatus/Datennutzung  ms-settings:datausage
NFC-Transaktionen ms-settings:nfctransactions
Offline-Karten herunterladen ms-settings:maps
Optionale Features verwalten  ms-settings:optionalfeatures
Personalisierung Hintergrund  ms-settings:personalization-background
Personalisierung  ms-settings:personalization
Personalisierung, Startmenü anpassen ms-settings:personalization-start
Pinyin IME Einstellungen (falls verfügbar) ms-settings:regionlanguage-chsime-pinyin
Problemlösungen ms-settings:troubleshoot
Projizieren auf diesen PC (Miracast9 ms-settings:project
Proxy-Einstellungen (Netzwerk) ms-settings:network-proxy
Region und Sprache  ms-settings:regionlanguage
Regionsformate ms-settings:regionformatting
Remotedesktop ms-settings:remotedesktop
Schriften ms-settings:fonts
Sicherungsoptionen ms-settings:backup
Sound-Ausgabe und -Eingabe ms-settings:sound
Speicheroptimierung verwalten ms-settings:storagepolicies
Speicherort für neuen Inhalt ändern ms-settings:savelocations
Speicherplatz, Speicheroptimierung ms-settings:storagesense
Sperrbildschirmeinstellungen  ms-settings:lockscreen
Sprache und Tastatur ms-settings:keyboard
Spracherkennung  ms-settings:speech
Standard-Apps ms-settings:defaultapps
Startmenü: Ordner die im Startmenü angezeigt werden ms-settings:personalization-start-places
Stift und Windows Ink ms-settings:pen
Surface Dial Einstellungen ms-settings:wheel
Surface-Hub Geräte-Management (sofern vorhanden) ms-settings:surfacehub-devicemanagenent
Surface-Hub Konten (sofern vorhanden) ms-settings:surfacehub-accounts
Surface-Hub Sitzung aufräumen (sofern vorhanden) ms-settings:surfacehub-sessioncleanup
Surface-Hub Team-Konferenz (sofern vorhanden) ms-settings:surfacehub-calling
Surface-Hub Willkommensbildschirm (sofern vorhanden) ms-settings:surfacehub-welcome
Synchronisieren von Einstellungen ms-settings:sync
Tablet-Modus  ms-settings:tabletmode
Taskleisten-Einstellungen ms-settings:taskbar
Touchpad-Einstellungen ms-settings:devices-touchpad
Untertitel für Hörgeschädigte  ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning
USB-Einstellungen ms-settings:usb
Verfügbare Netzwerke anzeigen ms-availablenetworks:
Videowiedergabe ms-settings:videoplayback
VPN-Einstellungen ms-settings:network-vpn
Wiederherstellung ms-settings:recovery
Wi-Fi Calling (falls vorhanden) ms-settings:network-wificalling
Windows Anzeigesprache ms-settings:regionlanguage-setdisplaylanguage
Windows durchsuchen ms-settings:cortana-windowssearch
Windows durchsuchen (Mehr Details) ms-settings:search-moredetails
Windows Game übertragen ms-settings:gaming-broadcasting
Windows Gamebar ms-settings:gaming-gamebar
Windows Gamebar Aufzeichnungen ms-settings:gaming-gamedvr
Windows Game-Modus ms-settings:gaming-gamemode
Windows Hello Anmeldeoptionen ms-settings:signinoptions-launchsecuritykeyenrollment
Windows Hello Dynamische Sperre ms-settings:signinoptions-dynamiclock
Windows Hello einrichten ms-settings:signinoptions-launchfaceenrollment
Windows Hello Fingerabdruck einrichten ms-settings:signinoptions-launchfingerprintenrollment
Windows Insider-Programm ms-settings:windowsinsider
Windows Sicherheit ms-settings:windowsdefender
Windows Sicherheit windowsdefender:
Windows Update  ms-settings:windowsupdate
Windows-Suche: Berechtigungen und Verlauf ms-settings:search-permissions
Windows-Update ms-settings:windowsupdate-action
Windows-Update: Aktive Zeiten festlegen ms-settings:windowsupdate-activehours
Windows-Update: Einstellungen ms-settings:windowsupdate-options
Windows-Update: Neustart-Optionen ms-settings:windowsupdate-restartoptions
Windows-Update: Optionale Updates ms-settings:windowsupdate-optionalupdates
Windows-Update: Übermittlungsoptimierung ms-settings:delivery-optimization
Windows-Update-Verlauf ms-settings:windowsupdate-history
WLAN: Bekannte Netzwerke verwalten ms-settings:network-wifisettings
WLAN-Einstellungen  ms-settings:network-wifi
Wubi IME Einstellungen (falls verfügbar) ms-settings:regionlanguage-chsime-wubi
Xbox-Netzwerk ms-settings:gaming-xboxnetworking
Zwischenablage-Einstellungen ms-settings:clipboard

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(Ursprung 23.5.2017, aktualisiert 26.2.2021)

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