Windows 10: Ihr eigenes Design speichern

Sind Sie ein Fan des Pink Panther und haben Ihren Desktop, die App-Titelleisten und das Startmenü entsprechend eingefärbt? Sobald Sie an einer Videositzung in Ihrem Home-Office Ihren Desktop freigeben sollen, werden Sie Ihr Farbkonzept vermutlich überdenken.

Aber wie stellen Sie es an, damit Sie nach der geschäftlichen Sitzung schnell wieder Ihre gewohnt k̶i̶t̶s̶c̶h̶i̶g̶e̶n̶ «schönen» Farben und Comic-Bilder zurückhaben?

Design speichern: Öffnen Sie Start/Einstellungen/Personalisierung. Gehen Sie dort zu Designs. Klicken Sie auf Design speichern und verpassen Sie ihm einen aussagekräftigen Namen. Damit wird Ihr individuelles Windows-Design insgesamt gespeichert. Da kommen auch Farben, Mauszeiger und sogar die gewählten Sounds mit.