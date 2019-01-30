Windows 10: eine RAW-Datei mit der Fotos-App öffnen und bearbeiten

Wenn man nur selten fotografiert oder bloss rasch ein Bild bearbeiten möchte, braucht es keine kostenpflichtige Software wie Adobe Lightroom oder Photoshop.

Die standardmässig auf den Geräten installierte Fotos-App für Windows 10 kann auch RAW-Dateien öffnen. Des Weiteren haben Sie sogar die Möglichkeit, ein Foto im RAW-Format damit zu bearbeiten. Wir haben dies unter Windows 10 Pro mit der 1809-Update-Version und einer ARW-Datei (Sony Digital Raw Camera Image) getestet.