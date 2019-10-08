Windows 10: Eingabeaufforderung im Datei-Explorer

Jetzt haben Sie die PowerShell. Sie hätten aber lieber die klassische Eingabeaufforderung. Im Startmenü bzw. für den Startmenü-Rechtsklick lässt sich zwar von PowerShell auf die Eingabeaufforderung umschalten. Das hat aber leider keine Auswirkung auf den Befehl im Datei-Menü des Datei-Explorers.

Überraschung: Eigentlich haben Sie trotzdem tatsächlich eine Eingabeaufforderung vor sich!

So gehts: Die PowerShell versteht zwar standardmässig die meisten herkömmlichen cmd-Befehle nicht, wenn Sie diese da direkt eintippen. Aber sie lässt sich umschalten. Tippen Sie cmd ein und drücken Sie Enter. Das wars! Ab sofort wird alles, was Sie während dieser Session eintippen, als alte Command-Syntax verstanden. Tippen Sie exit ein (und drücken Sie Enter), wechselt das Fenster wieder zum PowerShell-Modus zurück – ein erneutes exit verlässt und schliesst das Fenster ganz.

Im vorliegenden Beispiel haben wir in der PowerShell einen herkömmlichen Konsolenbefehl eingegeben. Hier war es in der obersten Zeile ein rename-Befehl «ren * *.jpg», mit dem man allen Dateien im aktuellen Ordner die Endung .jpg verpasst. Wie Sie anhand der roten Fehlermeldung sehen, hat die PowerShell nicht geschnallt, was wir von ihr wollten.