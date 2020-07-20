Windows 10: Einmal Schütteln minimiert andere Fenster. Wie abschalten?

Hinweis für Fortgeschrittene: Der Gruppenrichtlinien-Editor erstellt in diesem Fall übrigens in der Registry diesen Zweig:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer

Und darin den DWORD-Wert «NoWindowMinimizingShortcuts» mit dem Wert «1». Den können Sie auch zu Fuss erstellen, falls Sie gpedit.msc nicht benutzen wollen. Ausserdem funktioniert auch unter Pro-Versionen von Windows 10 der untenstehende Tipp, den wir für Windows-10-Home-Nutzer notiert haben. Sie haben also eine luxuriöse Wahl.

Das lässt sich auch auf dem gleichen Weg wieder abschalten. Besuchen Sie wieder den Eintrag im Gruppenrichtlinien-Editor und schalten Sie ihn zurück auf Nicht konfiguriert (Deaktiviert ginge übrigens auch).

Alternative in Windows 10 Home

Die Home-Versionen von Windows 10 verfügen über keinen Gruppenrichtlinien-Editor. Darum gibts es hier eine Alternative, die schon unter Windows 7 funktioniert hat und auch heute noch Wirkung zeigt.

Klicken Sie auf Start, tippen Sie regedit ein und öffnen Sie den Registrierungs-Editor. Navigieren Sie darin in der linken Fensterhälfte zu diesem Zweig; Sie können den Zweignamen hier auch kopieren, in die oberste Zeile einfügen und Enter drücken. Dann gelangen Sie direkt dorthin:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Klicken Sie mit rechter Maustaste auf den Zweignamen Advanced und wählen Sie Neu/DWORD-Wert (32-Bit) (gilt auch auf 64-Bit-Systemen). Als Namen für den Eintrag tippen Sie DisallowShaking ein und drücken Sie Enter. Doppelklicken Sie den Eintrag und ändern Sie den Wert von 0 auf 1 (Ziffer 1).