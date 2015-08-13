Windows-10-Fehlermeldung: «Reservierte Partition konnte nicht aktualisiert werden»

Da will man schnell auf Windows 10 aktualisieren und wird bereits nach dem Start von Windows 10 mit einer Fehlermeldung konfrontiert: «Die für das System reservierte Partition konnte nicht aktualisiert werden.» Dies liegt meist an einer fehlerhaften Boot-Partition. Dem zugrunde können zwei verschiedene Ursachen liegen.

So ist inzwischen bekannt, dass bei vielen Samsung-SSDs die «Migration Software», die zum Zügeln vollständiger Systemabbilder dient, fehlerhafte Veränderungen an der Boot-Partition hervorruft. Dabei wird der vom System reservierte Laufwerksbereich unter Umständen von 100 MB auf einen kleineren Bereich zurückgestaucht. Nach der Installation von Windows 10 kann diese Systempartition bis zu 350 MB gross werden. Eben dies kann zum beschriebenen Fehler führen. Ob das der Fall ist, können Sie schnell und einfach in der Datenträgerverwaltung in der Systemsteuerung überprüfen: