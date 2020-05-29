Windows 10: Foto-Import per Desktop-Programm statt Kachel-App

Lösung: Klar könnte man sich einfach den PC mit Fotoverwaltungs-Apps zukleistern, etwa einer von jedem Kamerahersteller, von dem man ein Gerät besitzt. Oder man testet Fotoverwaltungsmodule von Bildbearbeitungsprogrammen durch. Sollen die Bilder aber bloss auf dem PC landen, möchte man lieber Bordmittel verwenden. Nicht jeder mag jedoch die Kachel-App «Fotos» und deren Import-Assistenten. Dabei gibts unter Windows 10 tatsächlich ein etwas schlankeres Import-Tool:

Zuerst zum Ist-Zustand. Standardmässig läuft das mit der Kachel-App so wie folgt. Zuerst poppt dieser Dialog auf: