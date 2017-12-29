Windows 10: geheimer Akkubericht als HTML-Datei

Öffnen Sie ein Fenster der Kommandozeile. Das geht zum Beispiel so: Klicken Sie mit Rechts auf den Startknopf und öffnen Sie Eingabeaufforderung. Oder so: Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie cmd ein und drücken Sie Enter.

Tippen Sie im jetzt geöffneten «DOS-Fenster» exakt folgenden Befehl in einer Zeile ein und drücken Sie Enter:

powercfg /batteryreport /output "%USERPROFILE%\Desktop\akkureport.html" /Duration 14