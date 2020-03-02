Windows 10: Wir hätten gerne eine Benachrichtigungs-History

Zuerst das quasi Offensichtliche: Wenn Sie Glück haben, finden Sie die Meldungen im Action-Center; das ist die rechte Spalte, die sich öffnet, wenn Sie Windowstaste+A drücken oder aufs kleine Sprechblasen-Icon unten rechts klicken. Klicken Sie die Meldung dort an, sollte sich die zugehörige Anwendung mit der Nachricht öffnen.

Leider findet nicht jede Meldung ihren Weg ins Action-Center. Und wenn sie es doch tut, wird vielleicht ein wichtiger Teil der Nachricht abgeschnitten. Beim Draufklicken sollte sich eigentlich die App öffnen, zu der die Nachricht gehört. Wenn das aber nicht klappt, erfahren Sie nicht, was genau Ihnen die Nachricht mitteilen wollte.

Wir wünschen uns von Microsoft in Windows 10 eine Benachrichtigungs-History, ähnlich wie Android diese auch schon kennt. Die Aufbewahrungsfrist muss ja nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag zurückreichen, aber eine Woche oder zwei wären schon angenehm.

Das sind Ihre Möglicheiten – Geheimtipp inklusive!

Bis Microsoft uns den Wunsch mit der Benachrichtigungs-History erfüllt, müssen Sie andere Möglichkeiten finden, die Information aus Ihrem Computer zu kitzeln.

Geheimtipp: Aus welcher App? Wenn Sie nicht wissen, aus welcher App die letzte Benachrichtigung kam, öffnen Sie das Action-Center mittels Windowstaste+A oder über Klick aufs Sprechblasen-Icon. Gehen Sie oben zu Benachrichtigungen verwalten. Scrollen Sie zu «Benachrichtigungen und Aktionen». Die Reihenfolge der hier aufgeführten Benachrichtigungen ist nämlich nicht ganz zufällig: Die jeweils letzte App, die etwas zu benachrichtigen hatte, steht zu oberst! Jedenfalls dann, wenn Sie bei Sortieren nach die Option Neueste verwenden.

Hier sind «Ausschneiden und skizieren» sowie «Automatische Wiedergabe» zuoberst.