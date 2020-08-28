Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
28. Aug 2020
Lesedauer 3 Min.

Tools

Windows 10: hartnäckiges Programm loswerden

Sie haben auf Ihrem PC ein unerwünschtes oder fehlerhaftes Programm entdeckt, das sich nicht deinstallieren lässt. Wie werden Sie es trotzdem los?
© (Quelle: PCtipp.ch)

Vielleicht heisst die unerwünschte Anwendung «FoxySpar» und hat sich im Firefox eingenistet. Es kann sich aber auch um ein ganz anderes Programm handeln, das sich einem Deinstallationsversuch entzieht oder sich – noch nerviger – nach der Deinstallation offenbar wieder neu installiert. Auch bei eigentlich erwünschten Programmen kann eine Deinstallation aufgrund von Fehlern mal nötig sein.

Die Standardlösung via Start/Einstellungen/Apps oder Start/Systemsteuerung/Programme und Features klappt leider nicht immer. Egal aus welchen Gründen Sie ein bestimmtes Programm loswerden wollen: Wenn die Deinstallation auf die Nase fällt, kann ein kostenloses Werkzeug helfen, das selbst keine Installation erfordert.

Versuchen Sie es mit dem «Geek Unistaller» von https://geekuninstaller.com/. Es hat schon vielen Benutzern in hartnäckigen Fällen geholfen. Klicken Sie auf der Webseite auf den grünen Download-Button. Auf der Download-Seite angekommen, klicken Sie unter Geek Uninstaller Free auf die Schaltfläche ZIP, worauf die Datei geek.zip heruntergeladen wird.

Öffnen Sie Ihren Download-Ordner, klicken Sie mit rechts auf geek.zip und wählen Sie Alle extrahieren. Als Zielordner können Sie «geek» übernehmen oder einen anderen Ordner wählen. Öffnen Sie den extrahierten geek-Ordner und starten Sie darin per Doppelklick die Datei geek.exe (die Endung «.exe» ist bei Ihnen möglicherweise ausgeblendet).

Die Anwendung startet in Deutsch. Die gelb hervorgehobenen Programmeinträge sind welche, die gerade kürzlich installiert oder aktualisiert worden sind. Soll nun eins weg und liess sich nicht auf normalem Weg deinstallieren? Klicken Sie mit rechts drauf. In den meisten Fällen werden Sie zu Deinstallieren greifen und allfällige Rückfragen bestätigen.

Die Programmoberfläche kommt auf deutschsprachigen Systemen direkt in Deutsch daher

 © Quelle: PCtipp.ch

Falls das nichts nützt, gehen Sie einen Schritt weiter und probieren Sie es mit Entfernen erzwingen. Manchmal ist das betroffene Programm aber auch schon deinstalliert, während dennoch der Programmeintrag stehen geblieben ist. In diesem Fall verwenden Sie Eintrag entfernen. Zu Infozwecken für weitere Recherchen zum widerspenstigen Programm dienen die drei Kontextmenü-Befehle Registryeintrag, Installationsordner und Mit Google suchen. Im Menü Ansicht lässt sich zudem zwischen Desktop-Anwendungen und Windows-Store-Apps umschalten. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Windows 10 Software Tools Windows Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare