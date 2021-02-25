Windows 10: Warum ist der Hash-Wert meiner Windows.iso-Datei «falsch»?

Würde der Hash stimmen, wäre das die Garantie, dass es exakt die richtige Datei ist und dass ihr nichts passiert ist. Sie googlen nach dem Hash-Wert und stellen fest: nichts! Mindestens einen Such-Treffer, der Ihnen bestätigt, dass Ihr Hash zu einem Windows-Installations-Datenträger-Abbild gehört, hätten Sie schon erwartet. Warum finden Sie da nichts? Es müssen doch irgendwo die korrekten Hashes publiziert sein!

Lösung: Sind sie auch. Leider stimmt aber der Hash einer per Media-Creation-Tool erzeugten Windows.iso nie mit einem der publizierten Hashes überein. Sie werden auch feststellen, dass die so erstellte .iso-Datei weniger als 5 GB gross wird, während die offizielle .iso-Datei etwas mehr als 6 GB «wiegt». Beim Erstellen der Datei mittels Media Creation Tool werden mutmasslich überflüssige Daten weggelassen, weshalb die Datei kleiner wird und nicht mehr mit der kompletten offiziellen .iso-Datei übereinstimmt.

Es gibt aber einen merkwürdigen Weg, wie Sie zu einer offiziellen .iso-Datei kommen, deren Hashes tatsächlich publiziert sind. Wir zeigen es am Beispiel von Firefox und Chrome. Im Firefox gehts übers Hamburger-Menü oben rechts zu Web-Entwickler/Bildschirmgrössen testen. Oben links klappen Sie das Menü auf und benutzen Liste anpassen. Wählen Sie ein Gerät, das definitiv nicht mit Windows daherkommt, also etwa ein Nexus 10 mit Android oder ein iPad.