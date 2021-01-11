Windows 10: Importieren von Bildern ab dem Smartphone

Windows findet hier scheinbar alles, was auch nur annähernd wie ein Bild aussieht, auch Bilddateien, die zu Apps gehören könnten und Thumbnails. Es gruppiert die Bilder anhand der Kalenderdaten und zeigt möglichst eine Vorschau; was ihm leider nicht für alle Bilder gelingt. Bei «Namen eingeben» eignet sich ein Begriff zur Fotoserie, zum Beispiel «Seeschwimmen 2020». Darunter lassen sich auch Tags (ähnlich wie Etiketten oder Stichwörter) hinzufügen, etwa «Familie», «Dokumente», «Selfie» oder «Quittung». Windows merkt sich diese Tags und stellt sie beim Taggen der nächsten Bilder automatisch wieder zur Wahl. Es empfiehlt sich unbedingt, einen Namen für jede Bildserie einzugeben. Was ohne Namen bleibt, landet zusammen in einem gemeinsamen Ordner mit dem aktuellen Datum.

Zum Schluss klicken Sie auf Importieren, dann waltet Windows seines Amtes. Je nach Anzahl und Grösse der Bilder dauert der Vorgang einige Minuten. (PCtipp-Forum)