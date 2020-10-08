Windows 10 mit Internet-Zeitserver synchronisieren

Dass ein PC Atomuhr-pünktlich läuft, braucht fast niemand wirklich. Abweichungen von Tausendstelsekunden fallen uns als Privatanwendern überhaupt nicht auf. Sogar bei Unternehmensnutzung würden zeitliche Unterschiede im Bereich von Hundertstel- oder Zehntelssekunden höchstens einem Finanzbörsen-Sysadmin auffallen.

Dennoch möchte man gerne, dass sich Windows mit einem Internetzeitserver synchronisiert, damit es nicht zu Zeitabweichungen von mehreren Sekunden oder gar Minuten kommt. Gehen Sie zu Start/Einstellungen (Zahnrad-Symbol)/Zeit und Sprache/Datum und Uhrzeit. Meist ist die Einstellung Uhrzeit automatisch festlegen standardmässig auf Ein. Ein Stück darunter gibts die Schaltfläche Jetzt synchronisieren. Beim Klick darauf werden Sie meist feststellen, dass die Zeit mit dem Microsoft-eigenen Zeitserver time.windows.com synchronisiert wird. Das können Sie durchaus so lassen. Diese Zeit ist für den Privatnutzer genau genug.

Zeitserver ändern

Der Server lässt sich aber auch ändern, wenn Ihnen der Microsoft'sche Server nicht gefällt. Die Einstellung hierzu finden Sie derzeit (Windows 10 mit Frühlingsupdate 2004) noch immer in der Systemsteuerung. Gehen Sie darin zu Zeit und Region/Datum und Uhrzeit. Im Reiter Internetzeit klicken Sie auf Einstellungen ändern, anschliessend öffnet sich ein Einstellungsfenster.