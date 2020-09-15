Windows 10: Login für einzelne Nutzer auf bestimmte Zeit beschränken

Sie möchten Windows für einen bestimmten Nutzer so einrichten, dass er sich nur zu bestimmten Zeiten an Ihrem PC einloggen darf. Ausserdem soll sich der Computer zu einer bestimmten Zeit automatisch herunterfahren.

Der erste Teil findet in einer Eingabeaufforderung mit Administrator-Rechten statt, für den zweiten Teil erstellen Sie eine tägliche Aufgabe im Windows-eigenen Aufgabenplaner.

Erlaubte Login-Zeiten einschränken

Nehmen wir an, beim betroffenen Nutzer handle es sich um Hanna Muster, die sich an allen Tagen der Woche nur zwischen 8:00 und 16:00 einloggen darf. Bei Ihnen ist es natürlich ein anderer Benutzername und vermutlich sind es auch andere Zeiten.

Klicken Sie auf Start, tippen Sie cmd ein und klicken Sie unter der Eingabeaufforderung auf Als Administrator ausführen. Der einzugebende Befehl lautet wie folgt; passen Sie ihn einfach an Ihre Bedürfnisse an:

net user "Hanna Muster" /times:Montag-Sonntag,8:00-16:00

Hinweise: Windows akzeptiert hier nur ganze Stunden; eine Zeitangabe wie «8:30» wird mit einem Fehler quittiert. Achten Sie zudem auf die korrekte Position der Leerzeichen. Apropos Leerzeichen: Falls der Benutzername selbst ein Leerzeichen enthält, schreiben Sie ihn mit Anführungs- und Schlusszeichen. Bei Benutzernamen ohne Leerzeichen können Sie die Anführungs-/Schlusszeichen weglassen.