Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
3. Apr 2020
Lesedauer 2 Min.

Geistermaus

Windows 10: Der Mauszeiger bewegt sich bei Nutzung der Pfeiltasten

Merkwürdiges Phänomen: Manchmal bewegt sich der Mauszeiger ebenfalls, wenn Sie eine der Cursor- bzw. Pfeiltasten benutzen. Was ist da los?

Phänomen: Geistermauszeiger in Windows bewegt sich bei Nutzung der Pfeiltasten mit

© (Quelle: PCtipp.ch)

Sie erledigen parallel verschiedene Sachen an Ihrem PC, bearbeiten hier mal ein Bild und dort mal einen Text, dann fällt es Ihnen auf: Wenn Sie etwa in einer Textbearbeitung eine der Pfeiltasten drücken, bewegt sich der Mauszeiger ebenfalls in die entsprechende Richtung. Drücken Sie den Rauf-Pfeil, rückt der Mauszeiger etwas hoch, drücken Sie den Runter-Pfeil, rückt er etwas herunter, entsprechend auch bei der Links- und Rechts-Pfeiltaste. Dieses Verhalten kommt Ihnen zu Recht merkwürdig vor, wenn Sie eine solche Funktion nicht absichtlich aktiviert haben. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu!

Lösung: Es gibt zwei mögliche Ursachen hierfür. Eine davon ist ziemlich überraschend.

Ursache 1: Paint! Microsoft Paint, das kleine Bildbearbeitungsprogrämmchen, das seit Jahrzehnten in Windows steckt. Dieses kennt unter bestimmten Bedingungen eine Art Mauszeiger-Bewegung per Cursor-Tasten. Wenn Paint nebenher noch geöffnet ist und nicht merkt, dass Sie längst in einem anderen Fenster arbeiten, dann verschiebt es trotzdem weiterhin den Mauszeiger, wenn Sie eine der Pfeiltasten drücken. Die Lösung ist einfach: Speichern Sie allenfalls in Paint geöffnete Dateien und schliessen Sie Paint. Schon ist das Problem gelöst. Danach können Sie die Dateien in Paint wieder öffnen – meist ist der Spuk dann wieder für ein Weilchen vorbei.

Ursache 2: Erleichterte Bedienung. Es gibt in Windows 10 unter Start/Einstellungen/Erleichterte Bedienung/Maus eine Option, mit der man den Mauszeiger via Ziffernblock (Zehnertastatur) per Pfeiltasten bewegen kann. Prüfen Sie, ob das aktiv ist und schalten Sie es allenfalls aus.

Kommentare

Windows 10 Windows Maus Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare