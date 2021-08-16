Windows 10: Mauszeiger schneller finden

Besonders, wenn Sie auf mehreren Monitoren gleichzeitig arbeiten und einige der Fenster auch noch Webseiten mit bewegter Werbung enthalten, braucht es vielleicht manchmal ein paar Sekunden, bis Sie die Position des Mauszeigers wieder eruiert haben. Statt nun wie wild mit der Maus herumzufuchteln, um zu sehen, an welcher Stelle sich auf Ihren zwei oder drei grossen Monitoren etwas bewegt, vereinfachen Sie das Finden der Maus mit einer einfachen Einstellung.

Lösung: Klicken Sie auf Start und öffnen Sie übers Zahnrad-Symbol die Einstellungen. In der linken Spalte gehts via Geräte zu Maus. Im rechten Fensterteil klicken Sie unterhalb von Verwandte Einstellungen (kann sich je nach Fenstergrösse unten oder in der rechten Spalte befinden) auf den Link Weitere Mausoptionen.