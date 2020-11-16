Windows 10 merkt sich die Befehle im Ausführen-Dialog nicht mehr

Sei es die Eingabeaufforderung (Eingabe: cmd), sei es der Registry-Editor (regedit) oder der Gruppenrichtlinien-Editor (gpedit.msc), viele User starten solche Werkzeuge direkt übers Ausführen-Fenster: Man drückt Windowstaste+R, tippt den Befehl ein und drückt Enter. Erfahrene Nutzerinnen und Nutzer wissen zudem, dass sich dieser Ausführen-Dialog die zuletzt benutzen Befehle merkt. Da reicht es oft, den ersten Buchstaben des Befehls einzutippen und es erscheint der richtige Vorschlag.

Aber was, wenn nicht? Sie tippen beispielsweise regedit ins Ausführen-Fenster, schauen etwas im Registry-Editor nach und schliessen ihn wieder. Beim nächsten Aufruf von Windowstaste+R erwarten Sie, dass Sie den regedit-Befehl einfach aus den zuletzt genutzten Befehlen starten können. Aber die Liste ist komplett leer.

Lösung: Hier wirkt sich eine etwas zu stark gewählte Datenschutzeinstellung aus. Gehen Sie zu Start/Einstellungen/Datenschutz.