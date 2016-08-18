Windows 10: Microsoft-Store-App mit lokalem Konto benutzen

Die schlechte Nachricht: Sie müssen trotzdem ein (kostenloses) Microsoft-Konto eröffnen, wenn Sie Apps aus dem Microsoft-Store nutzen wollen. Die gute: Sie können sich mit diesem sehr gezielt bei einzelnen Apps anmelden und brauchen nicht das gesamte Anmeldeverfahren des PCs von einem lokalen Konto auf ein Microsoft-Konto umzustellen.

Erstellen Sie erst bei https://login.live.com ein Microsoft-Konto, das Sie künftig für Store-Apps benutzen wollen. Sie müssen fürs Login eine bestehende Mailadresse angeben. Aus Sicherheitsgründen wichtig: Falls es ein Microsoft-Mailkonto ist, dann muss das Passwort jenes sein, das Sie fürs Mailkonto benutzen. Wenn Sie zum Einrichten eines Microsoft-Kontos ein anderes (z.B. ein Google-, GMX- oder Bluewin-Mailkonto usw.) verwenden, dann sollte das Passwort unbedingt ein anderes sein, als jenes, das Sie zum Abrufen der Mails verwenden.