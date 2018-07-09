Windows 10 nervt mit PIN-Anmeldung

Manche Nutzer, die z.B. ein Microsoft Surface haben, sind ziemlich genervt. Seit dem Creators Update 1803 will Windows 10 ihnen bei jeder einzelnen Anmeldung einen Umstieg von der Passwort-Eingabe auf eine PIN-Eingabe aufschwatzen. Der Assistent für diese Umstellung lässt sich erst recht spät abbrechen. Und es fehlt ihm leider etwas wie ein Häkchen à la «nicht mehr fragen».

Zunächst: Wie Sie die eigentliche PIN wieder entfernen, lesen Sie hier.

Wie aber verhindern Sie dauerhaft, dass Windows 10 Ihnen jedes Mal wieder den Umstieg auf eine PIN nahelegt?

Greifen Sie zum Gruppenrichtlinieneditor. Drücken Sie hierfür Windowstaste+R bzw. gehen Sie zu Start/Ausführen. Tippen Sie gpedit.msc ein und drücken Sie Enter. Hoffentlich haben Sie nun Glück – und Sie sind im Besitz einer Pro-Version von Windows, denn der Richtlinieneditor fehlt in den Home-Versionen.

In der linken Fensterhälfte klappen Sie Computerkonfiguration auf. Von dort aus geht es weiter zu Administrative Vorlagen/System/Anmelden. Jetzt klicken Sie im rechten Fensterteil doppelt auf Komfortable PIN-Anmeldung aktivieren.