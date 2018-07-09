Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
9. Jul 2018
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows 10 nervt mit PIN-Anmeldung

Seit dem Funktions-Update 1803 will Windows 10 vielen Usern die PIN-Anmeldung aufdrängen. Wer das nicht möchte, muss sie deaktivieren.

Deaktivieren Sie die «Komfortable PIN-Anmeldung»

© Quelle: PCtipp.ch

Manche Nutzer, die z.B. ein Microsoft Surface haben, sind ziemlich genervt. Seit dem Creators Update 1803 will Windows 10 ihnen bei jeder einzelnen Anmeldung einen Umstieg von der Passwort-Eingabe auf eine PIN-Eingabe aufschwatzen. Der Assistent für diese Umstellung lässt sich erst recht spät abbrechen. Und es fehlt ihm leider etwas wie ein Häkchen à la «nicht mehr fragen».

Zunächst: Wie Sie die eigentliche PIN wieder entfernen, lesen Sie hier.

Wie aber verhindern Sie dauerhaft, dass Windows 10 Ihnen jedes Mal wieder den Umstieg auf eine PIN nahelegt?

Greifen Sie zum Gruppenrichtlinieneditor. Drücken Sie hierfür Windowstaste+R bzw. gehen Sie zu Start/Ausführen. Tippen Sie gpedit.msc ein und drücken Sie Enter. Hoffentlich haben Sie nun Glück – und Sie sind im Besitz einer Pro-Version von Windows, denn der Richtlinieneditor fehlt in den Home-Versionen.

In der linken Fensterhälfte klappen Sie Computerkonfiguration auf. Von dort aus geht es weiter zu Administrative Vorlagen/System/Anmelden. Jetzt klicken Sie im rechten Fensterteil doppelt auf Komfortable PIN-Anmeldung aktivieren

Deaktivieren Sie die «Komfortable PIN-Anmeldung»

 © Quelle: PCtipp.ch

Schalten Sie dies von Nicht konfiguriert auf Deaktiviert um und klicken Sie auf Übernehmen und OK.

Da Sie schon hier sind: Wollen Sie auch keinen Bildcode verwenden? Doppelklicken Sie auf Anmeldung mit Bildcode deaktivieren. Diesmal schalten Sie um von Nicht konfiguriert auf Aktiviert. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Windows Firmen Sicherheit Software Windows 10 Windows & PC Internet & Sicherheit Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare