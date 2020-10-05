Windows 10: nach Neuinstallation ohne Erstnutzer-Einrichtung herunterfahren

Für einen Bekannten oder eine Verwandte haben Sie einen PC oder Laptop frisch mit Windows 10 installiert. Nach der eigentlichen Installation startet das System neu und will direkt mit der Einrichtung von Regions- und Spracheinstellungen sowie eines Benutzerkontos loslegen. Dies möchten Sie aber lieber der neuen Besitzerin oder dem neuen Besitzer des Geräts überlassen.

Nun stellt sich die Frage: Wie stellen Sie es an, dass das Gerät herunterfährt sowie sich ausschaltet und beim nächsten Start trotzdem die Einrichtungsprozedur anbietet? Schliesslich gibt es zu diesem Zeitpunkt kein Startmenü, dem Sie einen Herunterfahren-Befehl entlocken könnten.

Lösung: Genau bei diesem ersten Einrichtungsschritt mit der allerersten Frage zur Region ist der richtige Zeitpunkt fürs Herunterfahren.

Benutzen Sie hierfür einen Trick: Drücken Sie die Tastenkombination Shift+F10 (Umschalt+F10), wodurch sich eine Eingabeaufforderung mit Administrator-Rechten öffnet. Tippen Sie den folgenden Befehl ein und drücken Sie Enter: shutdown /s /t 0 (mit 0 ist die Ziffer Null gemeint).