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Gaby Salvisberg
28. Jun 2021
Lesedauer 2 Min.

Uralt, geht aber immer noch

Windows 10 Notepad: Log-Datei mit automatischem Zeitstempel

Mit einem einfachen Trick bringen Sie den Notepad-Editor dazu, bei jedem Öffnen einer bestimmten Datei automatisch einen Datums- und Zeitstempel anzubringen. Ideal für Ihr Mini-Tagebuch.

Dank .LOG-Zeile erscheint bei jedem Öffnen der aktuelle Zeitstempel

© (Quelle: PCtipp.ch)

Der Notepad-Texteditor, der seit Jahr und Tag zur Windows-Standardausrüstung gehört, hat einen kleinen Trick auf Lager, den heute wohl viele Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr kennen. Er funktioniert aber auch heute noch.

Einfach mal ausprobieren: Klicken Sie mit rechts auf den Desktop (oder in Ihren Dokumente-Ordner) und wählen Sie Neu/Textdokument. Verpassen Sie der Datei einen aussagekräftigen Namen, beispielsweise Notizen.txt (die Endung .txt ist evtl. nicht zu sehen; aber das macht nichts). Doppelklicken Sie die Datei, um sie zu öffnen.

In die erste Zeile tippen Sie .LOG ein (inkl. vorangestelltem Punkt) und drücken Enter. Nun schliessen und speichern Sie die Datei. Wenn Sie die Datei wieder öffnen, erscheint die aktuelle Zeit und das Datum. Unter diesem Eintrag können Sie nun einen Text eintippen und die Datei wieder speichern und schliessen. Öffnen Sie die Datei wieder, steht unterhalb Ihres Textes der nächste Zeitstempel. Bei jedem Öffnen wird wegen des «.LOG» in der ersten Zeile automatisch am Ende des Textes der aktuelle Zeitstempel eingefügt.

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