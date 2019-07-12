Windows 10: ohne Startmenü neu starten oder herunterfahren

Manche Windows-Probleme können dazu führen, dass sich das Startmenü nicht mehr öffnet. Sehr häufig bringt ein simples Rebooten (Neustarten) des Systems Linderung. Aber genau hierfür verwenden die meisten das Startmenü – und das öffnet sich ja im vorliegenden Fall nicht. Wie also lässt sich Windows herunterfahren oder neu starten, ohne das Startmenü verwenden zu müssen? Es gibt mehrere Möglichkeiten.

Variante 1: + oder Rechtsklick aufs Startmenü

Probieren Sie, ob die Tastenkombination Windowstaste+X funktioniert. Wer es lieber per Maus probiert, klickt mit der rechten Maustaste aufs Startmenü. Darin findet sich der Punkt Herunterfahren oder Abmelden, der auch die Unterpunkte Neu starten und Herunterfahren anbietet.