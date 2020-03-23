Windows 10: Ordner nur manuell zum Schnellzugriff hinzufügen

Eins ist ja beispielsweise während Home-Office-Phasen besonders lästig: Sie arbeiten tagsüber an vielen Dokumenten fürs Geschäft und erledigen am Abend am gleichen PC noch private Aufgaben, vielleicht für einen Verein. Wenn Sie sich am nächsten Morgen wieder für Ihre Brotjob-Aufgaben einloggen, stecken im Schnellzugriff Ordner, die Sie genau jetzt nicht brauchen können.

Entfernen Sie unerwünschte Ordner zunächst aus dem Schnellzugriff: einfach mit rechter Maustaste draufklicken und Von Schnellzugriff lösen wählen. Sobald Sie die nicht gewünschten Ordner entfernt haben, rutschen andere wieder nach.