Windows 10: Kann PostScript-Fonts (.pfm, .pfb) nicht installieren

Normalerweise sollte Folgendes auch unter Windows 10 klappen: Sie klicken mit rechter Maustaste auf eine Schriftart-Datei, schon können Sie über den gleichnamigen Befehl im Kontextmenü die Schrift Installieren. Das klappt gut bei OpenType- oder TrueType-Fonts. Aber bei PostScript-Fonts fehlt oft der Befehl Installieren, egal, ob Sie von der jeweiligen Schrift die .pfm- oder die .pfb-Datei rechtsklicken.