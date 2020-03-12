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Gaby Salvisberg
12. Mär 2020
Lesedauer 2 Min.

Fonts

Windows 10: Kann PostScript-Fonts (.pfm, .pfb) nicht installieren

Via Rechtsklick auf die Schriftart-Dateien erscheint im Kontextmenü plötzlich keine Installiermöglichkeit. Wie installieren Sie in Windows 10 die PostScript-Fonts trotzdem?

Schriftart in Windows 10

© (Quelle: pctipp.ch)

Normalerweise sollte Folgendes auch unter Windows 10 klappen: Sie klicken mit rechter Maustaste auf eine Schriftart-Datei, schon können Sie über den gleichnamigen Befehl im Kontextmenü die Schrift Installieren. Das klappt gut bei OpenType- oder TrueType-Fonts. Aber bei PostScript-Fonts fehlt oft der Befehl Installieren, egal, ob Sie von der jeweiligen Schrift die .pfm- oder die .pfb-Datei rechtsklicken.

Hier sollte es einen Installieren-Befehl für die Schriftart haben; leider fehlt er in diesem Fall

 © Quelle: pctipp.ch

Zu allem Elend ist hier auch die neue Schriftartverwaltung in Windows 10 keine Hilfe: Die wäre unter Start/Einstellungen/Personalisierung zu finden. Nach dem Klick auf Schriftarten erhalten Sie ein Fenster, in welches Sie theoretisch Schriftart-Dateien einfach per Maus hineinziehen können. Das funktioniert aber leider nicht immer.

Die neue Schriftarten-Verwaltung in Windows 10. Hier lassen sich keine .pfm-Files hineinziehen

 © Quelle: pctipp.ch

Lösung: Zum Glück gibt es in Windows 10 auch die herkömmliche Schriftartverwaltung in der guten alten Systemsteuerung noch. Klicken Sie auf Start, tippen Sie System ein und öffnen Sie die Systemsteuerung. Schalten Sie oben rechts auf Kleine Symbole um. Nun sollten Sie den Punkt Schriftarten entdecken.

Über die alten Schriftarten-Einstellungen funktioniert die Installation

 © Quelle: pctipp.ch

Öffnen Sie Schriftarten. Ziehen Sie nun nur die .pfm-Dateien (nicht jene mit Endung .pfb) der PostScript-Schriften per Maus direkt in dieses Schriftarten-Fenster. Voilà, die Schriften werden installiert.

Wenn es anders nicht klappt, installieren Sie PostScript-Schriften via Systemsteuerung/Schriftarten

 © Quelle: pctipp.ch

Noch als Tipp: Haben Sie einen ganzen Ordner voller Schriften? Filtern Sie per Eingabe von *.pfm oben rechts nach den entsprechenden Dateien. Nun können Sie mit Ctrl+A (Strg+A) alle markieren und mäusisch ins Schriften-Fenster ziehen.

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