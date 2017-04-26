26. Apr 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10: Programme dem Autostart hinzufügen – so gehts!
So lassen sich Programme gleich beim Aufstarten wecken.
Um ein Programm dem Autostart hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
- Drücken Sie Windowstaste+R, um das Ausführen-Fenster zu öffnen.
- Tippen Sie shell:startup und klicken Sie auf OK.
- Nun öffnet sich ein neuer Ordner. Fügen Sie hier Verknüpfungen der gewünschten Programme ein.
- Starten Sie den PC neu. Nach dem Anmelden unter Windows wird das neu hinzugefügte Programm automatisch starten.
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