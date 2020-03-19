Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
19. Mär 2020
Lesedauer 2 Min.

Home-Office

Windows 10: Programme und Ordnerfenster beim Start wieder öffnen

Stellen Sie Windows so ein, dass es beim Start die zuletzt geöffneten Programme und Ordnerfenster wiederherstellt. Oder dass es das gerade nicht tut.

Windows-Desktop mit Startmenü

© (Quelle: pctipp.ch)

Vielleicht arbeiten Sie derzeit etwas öfter zuhause. Darum wäre es doch praktisch, wenn Sie beim nächsten PC-Start jeweils da weitermachen könnten, wo Sie aufgehört haben. Windows 10 kann beim Start die Programm- und Ordnerfenster wieder öffnen, die beim Herunterfahren aktiv waren. Hierfür gibts zwei Einstellungen anzuschauen.

Für die zuletzt geöffneten Programme gehts zu Start/Einstellungen. Sie finden das Gesuchte überraschenderweise unter Konten in den Anmeldeoptionen. Scrollen Sie da ganz nach unten, bis Sie zu Datenschutz gelangen.

Schalten Sie die Option betreffs Anmeldeinformationen ein, damit sich geöffnete Programme beim nächsten Start automatisch wieder öffnen

 © Quelle: pctipp.ch

Hier finden Sie folgende Option: «Meine Anmeldeinformationen verwenden, um die Geräteeinrichtung nach einem Update oder Neustart automatisch abzuschliessen und meine Apps erneut zu öffnen». Schalten Sie diese Option auf Ein.

Für den Windows-Explorer gibts eine separate Einstellung

 © Quelle: pctipp.ch

Nebst Ihren Office- oder Browserfenstern hätten Sie vielleicht beim Start auch gleich Ihre zuletzt genutzten Ordnerfenster griffbereit. Das ist eine Einstellung im Datei-Explorer. Gehen Sie im Explorer im Reiter Ansicht via Optionen zu Ordner- und Suchoptionen ändern. Im Reiter Ansicht scrollen Sie in der Liste ungefähr bis zu «Versteckte Dateien und Ordner» herunter. Eine der Optionen unterhalb heisst Vorherige Ordnerfenster bei der Anmeldung wiederherstellen. Aktivieren Sie diese und klicken Sie auf OK.

Tipp: Falls es mit den obigen Einstellungen nicht klappt, prüfen Sie, ob «schnelles Herunterfahren» aktiv ist. Nur dann kann Windows die letzte Sitzung vernünftig speichern. Falls es deaktiviert ist, erwägen Sie, es wieder zu aktivieren.

Kommentare

Windows Windows 10 Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare