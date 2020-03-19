Windows 10: Programme und Ordnerfenster beim Start wieder öffnen

Vielleicht arbeiten Sie derzeit etwas öfter zuhause. Darum wäre es doch praktisch, wenn Sie beim nächsten PC-Start jeweils da weitermachen könnten, wo Sie aufgehört haben. Windows 10 kann beim Start die Programm- und Ordnerfenster wieder öffnen, die beim Herunterfahren aktiv waren. Hierfür gibts zwei Einstellungen anzuschauen.

Für die zuletzt geöffneten Programme gehts zu Start/Einstellungen. Sie finden das Gesuchte überraschenderweise unter Konten in den Anmeldeoptionen. Scrollen Sie da ganz nach unten, bis Sie zu Datenschutz gelangen.